عملية “الفارس الشهم 3” الإماراتية تسلم مستشفيات غزة سيارات إسعاف حديثة

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قدمت عملية “الفارس الشهم 3” الإماراتية دفعة جديدة من سيارات الإسعاف الحديثة والمُجهزة إلى مستشفيات قطاع غزة حيث الحرب المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا في القطاع بين حماس والجيش الإسرائيلي، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأربعاء أنّ المنحة الجديدية تأتي “دعما للقطاع الصحي الذي يعاني من ضغط كبير جراء الأوضاع الإنسانية الراهنة والتحديات المتزايدة في تقديم الخدمات الصحية بعد تعطل مئات سيارات الإسعاف”.

وأوضحت أنّ “الدفعة شملت سيارات إسعاف حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية، بهدف تلبية احتياجات المستشفيات الأساسية، ونقل المصابين وتقديم الرعاية العاجلة”.

وأشارت إلى أنّ ذلك يأتي “بعد تدمير العديد من سيارات الإسعاف وتوقف العديد منها عن العمل، مما فاقم من أزمة نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم”.

وذكرت الوكالة أنّ عملية “الفارس الشهم 3″، تواصل دعم القطاع الصحي في غزة، وتوفير مختلف أشكال الدعم الطبي، مثل الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، والمواد اللازمة للعلاج الطارئ، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الاستجابة للطوارئ.

وأشارت إلى أنها قدمت في وقت سابق سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية إلى وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، للمساعدة على تجاوز الحالة الصحية الكارثية في ظل الحرب على غزة.

هت/لين