عملية أوكرانية “واسعة النطاق” ضد الطيران العسكري الروسي وصولا إلى سيبيريا

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تنفّذ أوكرانيا عملية “واسعة النطاق” ضد طائرات عسكرية في روسيا، حيث استهدفت خصوصا قاعدة في شرق سيبيريا على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها، حسبما أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية.

يأتي ذلك فيما أعلنت أوكرانيا أنّ أراضيها استُهدفت ليلا بـ472 مسيرة روسية في عدد قياسي منذ بدء الحرب، وبينما من المنتظر أن يصل وفدان روسي وأوكراني إلى اسطنبول الإثنين، لإجراء جولة ثانية من المفاوضات.

واستهدفت إحدى الهجمات الأوكرانية مطار بيلايا في منطقة إيركوتسك في شرق سيبيريا على بعد حوالى 4300 كيلومتر من أوكرانيا. وأكدت السلطات الروسية حدوث هجوم بطائرات بدون طيار على المنطقة، من دون الإشارة إلى القاعدة.

وفيما تنفذ أوكرانيا بانتظام هجمات بمسيّرات على الأراضي الروسية، إلا أنّ هذا الهجوم هو الأول على هذه المسافة البعيدة عن الجبهة.

وقال مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية إنّ كييف تنفذ الأحد “عملية خاصة واسعة النطاق” تم التخطيط لها منذ فترة طويلة واستهدفت أربعة مطارات عسكرية في جميع أنحاء روسيا.

وأكد المصدر أنّ 41 طائرة روسية تعرّضت لأضرار، مشيرا إلى أنّها كانت تُستخدم لضرب المدن الأوكرانية.

وأرفق تصريحاته بمقطع فيديو قال إنّه يُظهر هذا المطار حيث يمكن رؤية العديد من الطائرات تحترق، مع أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد منها.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

من جانبه، أشار حاكم منطقة إيكوستك إيغور كوبزيف الأحد إلى “هجوم بمسيّرات” على قرية سريدني، المجاورة لقاعدة بيلايا.

وقال “هذا أول هجوم مماثل في سيبيريا”، داعيا السكان إلى عدم “الاستسلام للذعر”.

ونشر مقطع فيديو يبدو أنّه تمّ تصويره من قبل بعض السكان، يُظهر طائرة من دون طيار بينما كانت تحلّق وسحابة دخان كثيفة من مكان بعيد.

وأشار المصدر الأوكراني إلى أنّ الهجوم استهدف مطار أولينيا الواقع في المنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا، على بعد حوالى 1900 كيلومترا من أوكرانيا.

وأكد حاكم منطقة مورمانسك أندريه تشيبيس أن “مسيّرات عدوّة” كانت تحلّق في السماء، مشيرا إلى تفعيل المضادات الجوية.

– مفاوضات مرتقبة –

تأتي هذه العملية عشية مفاوضات متوقعة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، كانت قد اقترحت موسكو إجراءها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتوجه وفد روسي الأحد إلى اسطنبول، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية رسمية نقلا عن مصادر لم تحددها.

وقال مصدر لوكالة تاس إن “فريق التفاوض غادر الى اسطنبول”.

وفي وقت سابق الاحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدوره أن وفدا أوكرانيا سيتوجه إلى المدينة التركية للغرض نفسه، بعدما كانت كييف قد أبقت الشكوك قائمة بشأن مشاركتها.

وأكد زيلينسكي أنّ الأولويات بالنسبة إلى أوكرانيا هي التوصل إلى “وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار”، بالإضافة إلى “إعادة الأسرى” والأطفال الأوكرانيين الذين تتهم كييف موسكو باختطافهم.

وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني جولة أولى من المحادثات في اسطنبول في 16 أيار/مايو، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 22 شباط/فبراير 2022.

لكن اللقاء لم يثمر عن نتائج مهمّة، ما عدا الاتفاق على تبادل للأسرى فقط.

ورغم الجهود الدبلوماسية، لا تزال مواقف أوكرانيا وروسيا متعارضة.

وتطالب موسكو خصوصا بأن تتخلّى كييف نهائيا عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وعن المناطق الأوكرانية الخمس التي أعلنت ضمّها.

في المقابل، ترفض كييف هذه الشروط، وتطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية من أراضيها.

كذلك، ترفض موسكو وقفا غير مشروط لإطلاق النار، تدعو إليه كييف وواشنطن والدول الأوروبية.

والأحد، دعا الرئيس الأوكراني إلى “التحضير لاجتماع على أعلى مستوى”، أي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وسبق أن اقترح عقد لقاء كهذا مع بوتين، الأمر الذي لم يلقَ ترحيبا من الأخير.

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني مقتل 12 من جنوده وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح في ضربة روسية على موقع تدريب.

وفي أعقاب ذلك، قال قائد سلاح البر ميخايلو دراباتي إنه قدم استقالته، مؤكدا انه يشعر بـ”المسؤولية” إزاء هؤلاء الضحايا، وبعد هجمات دامية مماثلة في الأشهر الاخيرة.

ويواجه الجيش الأوكراني وضعا صعبا على الجبهة، في مواجهة القوات الروسية الأفضل تسليحا والأكثر عددا.

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية صغيرة في منطقة سوما في شمال شرق أوكرانيا.

وجاء ذلك فيما تخشى أوكرانيا هجوما جديدا في هذه المنطقة.

بور-ليد/ناش/ب ق