عملية زرع جهاز يُخفّف آلام الذبحة الصدرية لأول مرة في الإمارات

نجح فريق طبّي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في زرع جهاز تقليص الجيب التاجي، في عملية هي الأولى من نوعها في مجال رعاية أمراض القلب في الإمارات، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وأوضحت “وام” أن هذه تقنية متقدمة تفتح آفاقا علاجية جديدة أمام المرضى الذين يعانون من الذبحة الصدرية المقاوِمة للعلاج رغم خضوعهم للعلاجات التقليدية، والتي تُعد إحدى أشدّ حالات آلام الصدر المزمنة.

وقال استشاري طب القلب والأوعية الدموية في كليفلاند أبوظبي روني شنتوف إن “عددا كبيرا من مرضى الذبحة الصدرية المقاومة يصلون إلى مرحلة تستنفد فيها الخيارات العلاجية المتاحة، حتى بعد الخضوع لعمليات متكررة لزراعة الدعامات أو لجراحة المجازة التاجية”.

