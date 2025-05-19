The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

عن كثب-إسرائيل تسمح لمزيد من الفلسطينيين بمغادرة غزة وتساؤلات عن العلاقة بخطة ترامب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

من نضال المغربي وألكسندر كورنويل ومعيان لوبيل

القاهرة/رام الله/الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز) – على مدى أكثر من عام، منعت السلطات الإسرائيلية عايد أيوب من الفرار من الجوع والحرب في غزة مع أسرته للحصول على زمالة أكاديمية في فرنسا، لكنه غادر القطاع أخيرا في الشهر الماضي بعد أن خففت إسرائيل قبضتها على الحدود على نحو غير متوقع.

كان أيوب وزوجته وأطفالهما الأربعة من بين نحو 1000 فلسطيني غادروا غزة بعد تخفيف القيود في الأشهر القليلة الماضية. وتبين من مقابلات أجريت مع سكان غزة الذين غادروا ودبلوماسيين أجانب أنهم خرجوا من القطاع بحافلات، قبل السفر جوا لأوروبا وأماكن أخرى.

وقال أيوب، وهو مهندس يبلغ من العمر 57 عاما، “الوضع في قطاع غزة لا يطاق”. كان أيوب قد حصل على الدكتوراه والماجستير من إحدى الجامعات الفرنسية بعد انتقاله إليها في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. وكانت عودته إلى فرنسا ضمن مجموعة من 115 شخصا من غزة قبلتهم باريس في أبريل نيسان الماضي.

وصارت المغادرة تتطلب تقديم طلب من حكومة أجنبية إلى إسرائيل، ولا تزال أعداد الطلبات قليلة نسبيا.

ولم يتسن لرويترز تحديد سبب سماح إسرائيل الآن بمغادرة المزيد من الفلسطينيين من غزة، والذي يأتي في وقت يتزايد فيه الاحتجاج الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية هناك. غير أن تخفيف القيود يتوازى مع هدف الحكومة الإسرائيلية المعلن بتسهيل إعادة توطين سكان غزة في بلدان أخرى.

وبالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن الحديث عن إعادة التوطين الجماعي للفلسطينيين خارج غزة يساعد في حشد دعم الحلفاء من تيار اليمين المتطرف الذين يعارضون التوصل إلى هدنة أخرى مع حماس ويريدون العودة لإنشاء مستوطنات يهودية هناك.

ووصف وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل مغادرة سكان غزة في الآونة الأخيرة إلى دول أوروبية بأنها محاولة لإخلاء قطاع غزة مؤقتا وبشكل طوعي للسماح بإعادة إعماره، وهي عملية قال إنها مستوحاة من دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي الجمهوري قد اقترح تطوير القطاع بتحويله إلى منتجع ساحلي بدون الفلسطينيين.

وقال أربيل في الأول من أبريل نيسان بعد إشرافه على مغادرة رحلة جوية تنقل سكانا من غزة إلى ألمانيا “أشكر الرئيس ترامب على تفكيره في هذه المبادرة المهمة… معا، وبتضافر جهودنا، سنحول هذا المكان إلى جنة. دعونا ننجح بعون الله”.

ولم يرد المتحدث باسمه على طلب للتعليق. وبعد عملية الإجلاء التي كانت أسرة أيوب جزءا منها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا لا تزال تعارض التهجير القسري لسكان غزة. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن فكرة ترامب قد تصل إلى حد التطهير العرقي.

وعلى الرغم من تصريحات أربيل، قال خمسة مسؤولين إسرائيليين لرويترز إن تخفيف القيود لم يكن استجابة مباشرة لاقتراح ترامب بشأن غزة أو جزءا من أي خطة من هذا القبيل. وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن إسرائيل لا تحاول تقليل عدد سكان غزة، بل تستجيب لطلبات متزايدة من الدول التي تسعى إلى مساعدة الناس على الوصول إلى وجهة آمنة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
19 إعجاب
33 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية