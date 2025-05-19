عن كثب-إسرائيل تسمح لمزيد من الفلسطينيين بمغادرة غزة وتساؤلات عن العلاقة بخطة ترامب

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من نضال المغربي وألكسندر كورنويل ومعيان لوبيل

القاهرة/رام الله/الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز) – على مدى أكثر من عام، منعت السلطات الإسرائيلية عايد أيوب من الفرار من الجوع والحرب في غزة مع أسرته للحصول على زمالة أكاديمية في فرنسا، لكنه غادر القطاع أخيرا في الشهر الماضي بعد أن خففت إسرائيل قبضتها على الحدود على نحو غير متوقع.

كان أيوب وزوجته وأطفالهما الأربعة من بين نحو 1000 فلسطيني غادروا غزة بعد تخفيف القيود في الأشهر القليلة الماضية. وتبين من مقابلات أجريت مع سكان غزة الذين غادروا ودبلوماسيين أجانب أنهم خرجوا من القطاع بحافلات، قبل السفر جوا لأوروبا وأماكن أخرى.

وقال أيوب، وهو مهندس يبلغ من العمر 57 عاما، “الوضع في قطاع غزة لا يطاق”. كان أيوب قد حصل على الدكتوراه والماجستير من إحدى الجامعات الفرنسية بعد انتقاله إليها في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. وكانت عودته إلى فرنسا ضمن مجموعة من 115 شخصا من غزة قبلتهم باريس في أبريل نيسان الماضي.

وصارت المغادرة تتطلب تقديم طلب من حكومة أجنبية إلى إسرائيل، ولا تزال أعداد الطلبات قليلة نسبيا.

ولم يتسن لرويترز تحديد سبب سماح إسرائيل الآن بمغادرة المزيد من الفلسطينيين من غزة، والذي يأتي في وقت يتزايد فيه الاحتجاج الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية هناك. غير أن تخفيف القيود يتوازى مع هدف الحكومة الإسرائيلية المعلن بتسهيل إعادة توطين سكان غزة في بلدان أخرى.

وبالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن الحديث عن إعادة التوطين الجماعي للفلسطينيين خارج غزة يساعد في حشد دعم الحلفاء من تيار اليمين المتطرف الذين يعارضون التوصل إلى هدنة أخرى مع حماس ويريدون العودة لإنشاء مستوطنات يهودية هناك.

ووصف وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل مغادرة سكان غزة في الآونة الأخيرة إلى دول أوروبية بأنها محاولة لإخلاء قطاع غزة مؤقتا وبشكل طوعي للسماح بإعادة إعماره، وهي عملية قال إنها مستوحاة من دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي الجمهوري قد اقترح تطوير القطاع بتحويله إلى منتجع ساحلي بدون الفلسطينيين.

وقال أربيل في الأول من أبريل نيسان بعد إشرافه على مغادرة رحلة جوية تنقل سكانا من غزة إلى ألمانيا “أشكر الرئيس ترامب على تفكيره في هذه المبادرة المهمة… معا، وبتضافر جهودنا، سنحول هذا المكان إلى جنة. دعونا ننجح بعون الله”.

ولم يرد المتحدث باسمه على طلب للتعليق. وبعد عملية الإجلاء التي كانت أسرة أيوب جزءا منها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا لا تزال تعارض التهجير القسري لسكان غزة. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن فكرة ترامب قد تصل إلى حد التطهير العرقي.

وعلى الرغم من تصريحات أربيل، قال خمسة مسؤولين إسرائيليين لرويترز إن تخفيف القيود لم يكن استجابة مباشرة لاقتراح ترامب بشأن غزة أو جزءا من أي خطة من هذا القبيل. وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن إسرائيل لا تحاول تقليل عدد سكان غزة، بل تستجيب لطلبات متزايدة من الدول التي تسعى إلى مساعدة الناس على الوصول إلى وجهة آمنة.