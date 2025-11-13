عودة عجلة الإدارة الأميركية مع انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد

مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء على قانون وضع حدا لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، دعي موظفو العديد من الوكالات الفدرالية والدوائر الحكومية لمعاودة العمل وتحريك عجلة الإدارة المتعثرة.

وفي ختام 43 يوما عطلت قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وتركت مئات آلاف العمال والموظفين بدون أجور، وقع ترامب على قانون تمويل الحكومة بعد قليل على إقراره في الكونغرس الأميركي، مغتنما الفرصة لمهاجمة المعارضة الديموقراطية والإشادة مرة جديدة بسياسته الاقتصادية.

وأكد ترامب محاطا بالمشرعين الجمهوريين في المكتب البيضوي “لن نستسلم أبدا للابتزاز”.

وطلبت عدة وكالات فدرالية من موظفيها الحضور إلى أماكن عملهم منذ الخميس، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية. كما دعي موظفو وزارات الصحة والخدمات الاجتماعية والداخلية والإسكان والنمو الحضري والعدل لمعاودة العمل.

– عقدة “أوباما كير” –

وهاجم ترامب “المتطرفين من الحزب الآخر”، متهما الديموقراطيين بتعطيل الحكومة “لأسباب محض سياسية”.

وأكد أن “البلاد لم تكن يوما بوضع أفضل مما هي اليوم”، في وقت تعكس استطلاعات الرأي استياء متزايدا بين الأميركيين حيال صحة الاقتصاد الوطني.

وبعد مجلس الشيوخ الإثنين، صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة بـ222 صوتا مقابل 209 أصوات معارضة، وذلك بعد انضمام ستة نواب ديموقراطيين إلى الغالبية الرئاسية، مقابل تصويت نائبين جمهوريين ضد النص.

وتوعد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز متحدثا لشبكة سي بي إس بأن “المعركة لم تنته”، مؤكدا أن الديموقراطيين سيبقون الضغط على إدارة ترامب من أجل تمديد المساعدات المخصصة لبرنامج “أوباما كير” الذي يؤمن تغطية صحية للأدنى دخلا.

ودعا مجددا الجمهوريين إلى الوفاء بوعدهم بتنظيم عملية تصويت على وجه السرعة حول هذا البرنامج، مضيفا “لم يفت الأوان” لتمديد هذه المساعدات.

فالنص الذي صوت عليه الكونغرس يبقي الغموض حول مصير “أوباما كير” بعد 31 كانون الأول/ديسمبر، في وقت أعرب ترامب بوضوح عن نواياه واصفا هذا البرنامج بأنه “كارثة” و”كابوس” ينبغي إلغاؤه.

ويرى الرئيس أنه بدل تمويل نظام رعاية صحية جماعي، ينبغي توزيع الأموال “مباشرة” على الأميركيين ليختار كل منهم الضمان الصحي الذي يناسبه.

وتقع هذه المسائل في صلب الخلاف الذي أوصل إلى الشلل الحكومي. ففي حال عدم تمديد البرنامج، من المتوقع أن تزداد تكاليف الضمان الصحي بأكثر من مرتين عام 2026 على 24 مليون أميركي يستخدمون “أوباما كير”، بحسب مركز الدراسات “كاي إف إف” المتخصص في المسائل الصحية.

– تنازلات نادرة –

وانتهى الشلل الحكومي مع استسلام عدد ضئيل من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الإثنين وانضمامهم إلى زملائهم الجمهوريين للمصادقة على مشروع القانون الذي يمدد تمويل الإدارة حتى 30 كانون الثاني/يناير.

ومن بين التنازلات القليلة المقدمة للمعارضة، ينص القانون على إعادة الموظفين الذين تم تسريحهم منذ بدء الإغلاق إلى عملهم.

كما يخصص أموالا لبرنامج “سناب” للمساعدات الغذائية حتى أيلول/سبتمبر، ما يجنب تجميد هذه الإعانات التي يستفيد منها أكثر من 42 مليون أميركي، في حال حصول شلل جديد في نهاية كانون الثاني/يناير، على غرار ما حصل عند بدء الإغلاق الحالي.

ولم يكن أكثر من مليون موظف يتقاضون أجورهم منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر. كما شهدت بعض المساعدات بلبلة كبيرة، والغيت عشرات آلاف الرحلات الجوية في الأيام الأخيرة بسبب غياب المراقبين الجويين الذين اختار بعضهم أخذ إجازة مرضية بدل العمل بلا أجر.

وسيكون لللإغلاق حتما عواقب سياسية ما زال من الصعب تقييمها.

وتسائل العديد من الديموقراطيين لماذا تراجع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين بعد أيام فقط على تحقيق حزبهم مكاسب كبرى في انتخابات هامة عبر البلاد، ولا سيما مع فوزهم ببلدية نيويورك، ما اعتبروه بمثابة مصادقة على سياستهم في الكونغرس.

وندد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، أبرز وجوه المعارضة الديموقراطية، بـ”استسلام” في منشور على إكس.

