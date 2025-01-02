غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري جنوب مدينة حلب (المرصد)

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استهدفت غارات إسرائيلية مواقع تابعة للجيش السوري جنوب مدينة حلب ليل الخميس، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما أفاد سكّان عن سماع دوي انفجارات ضخمة.

وأفاد المرصد عن دويّ “ما لا يقلّ عن سبعة انفجارات ضخمة ناتجة عن استهداف الطيران الإسرائيلي لمعامل الدفاع في منطقة السفيرة جنوب حلب والبحوث العلمية”، وهي مواقع تابعة للجيش السوري أخليت منذ سقوط بشار الأسد.

من جهته، قال أحد سكان السفيرة لفرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إنه سمع “ضربات قوية، تسبّبت بما يشبه هزة أرضية في السفيرة. الأبواب والشبابيك تفتّحت. كانت أقوى ضربات أسمعها في حياتي. لقد تحوّل الليل إلى نهار”.

ونفّذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على منشآت عسكرية سورية بعد أن أطاحت فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وبرّرت الدولة العبرية تلك الغارات برغبتها في منع وقوع هذه المنشآت في أياد معادية لها.

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2024، استهدفت غارات إسرائيلية مكثّفة مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية السورية، متسبّبة بحالة هلع واسعة بين السكان، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وصحافي في وكالة فرانس برس.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يومها عن “18 غارة” على “مواقع استراتيجية في الساحل السوري”، واصفا إياها بأنها “الأعنف منذ العام 2012”.

وقال المرصد إن تلك الغارات طالت “اللواء 23 للدفاع الجوي”، بالإضافة إلى “مستودعات صواريخ أرض-أرض ودفاعات جوية” و”قواعد صاروخية” ومواقع أخرى في المنطقة.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ندّد في 14 كانون الأول/ديسمبر 2024 بتوغّل القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد، مع تأكيده أنّ الوضع الراهن “لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.

وتوغّلت القوات الاسرائيلية في المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة بعيد سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وندّدت الأمم المتحدة ب”انتهاك” اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل في 1974.

وقال الشرع في تصريحات نقلتها يومها قنوات الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على تلغرام إن “الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة”.

وأضاف أن “الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شنّت اسرائيل مئات الضربات الجوية على مواقع عسكرية للجيش السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني الذي كان يحتفظ بمقرات ومخازن لا سيما في المنطقة الحدودية مع لبنان.

لو/بم