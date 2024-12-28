غازبروم الروسية تعلن وقف إمدادات الغاز إلى مولدافيا مطلع 2025

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أعلنت شركة غازبروم الروسية السبت أنّها ستوقف إمدادات الغاز إلى مولدافيا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، بسبب خلاف بشأن الديون خلال حال الطوارئ المتعلّقة بأمن الطاقة في الدولة الصغيرة.

وتأتي هذه الخطوة فيما تعتزم دول عدّة في أوروبا الشرقية وقف إمدادات الغاز الروسي، على خلفية استعداد كييف لمنع تدفّق الغاز الروسي عبر أراضيها في غضون أيام.

وأعلنت مولدافيا في وقت سابق من هذا الشهر حال الطوارئ لمدة 60 يوما قبل توقف إمدادات الغاز الروسي.

وقالت غازبروم في بيان إنها “ستفرض قيودا على إمدادات الغاز الطبيعي إلى جمهورية مولدافيا، إلى صفر متر مكعب يوميا، اعتبارا من الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش في الأول من كانون الثاني/يناير 2025″، متهمة كيشيناو بالفشل في تسديد ديونها.

وقالت إنّها اتخذت هذه الخطوة “على خلفية رفض الجانب المولدافي تنظيم الديون”.

واتهمت غازبروم كيشيناو بعدم الوفاء بالتزاماتها وفق العقود، مؤكدة أنّها “تحتفظ بالحق” في اتخاذ إجراءات أخرى، من بينها إنهاء عقد توريد الغاز مع مولدافيا.

وتزوّد روسيا مولدافيا بالغاز عبر الأنابيب التي تصل إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية.

وتحصل البلاد على معظم احتياجاتها من الكهرباء من محطة طاقة مقرّها في ترانسنيستريا.

بور/ناش/ح س