كيف ابتكر سويسري البِرشر موِسلي كعلاجٍ لمشاكل المعدة؟ 

تتضمّن وصفة الموِسلي الأصلية ملعقة كبيرة من رقائق الشوفان، المنقوعة سابقًا في ثلاث ملاعق كبيرة من المياه لمدة 12 ساعة. ثم تضاف إليها ملعقة كبيرة من اللبن المحلى المكثف، وعصير نصف ليمونة، وتفاحة كاملة مبشورة، وملعقة كبيرة من الجوز أو اللوز المطحون. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

سلسلة غرائب سويسرية , حلقة 20: ابتكر الدكتور بِرشر طبق الموِسلي الذي أصبح اليوم وجبة الإفطار الشهيرة في المطبخ السويسري. إذ غزا العالم بسبب سرعة تحضيره، وطعمه اللذيذ، وفوائده الصحية. ومع ذلك، كان الطب التقليدي في الماضي ينظر باستياء إلى هذه الوصفة المحتوية على مكونات نيئة، وغير مطبوخة.

يعرفه الجميع، ويتناوله الكثيرون.ات بشكل منتظم. لكن يدرك القليل فقط أصل هذه الوجبة اللذيذة، المنطلقة من فكرة مبتكرة لطبيب سويسري. إنها طبق البِرشر موِسلي، أحد أشهر الأطباق السويسرية وأكثرها إقبالًا في جميع أنحاء العالم.

اللحوم صحية أكثر من الفاكهة والخضروات

في نهاية القرن التاسع عشر، كانت الطبقة البرجوازية آنذاك مقتنعة بضرورة تجنب تناول الفواكه، والخضروات الطازجة للوقاية من العدوى، ومشاكل الهضم. وبدلًا من ذلك، كان يُعتقد أنّ من الأفضل تناول اللحوم، لفوائدها الغذائية.

لكن، كان لطبيب سويسري رأي مختلف. فقد كان ماكسيميليان أوسكار بِرشر ـ بينر، المولود في مدينة آراو، يؤمن إيمانًا راسخًا بالفوائد الصحية للنظام الغذائي، المحتوي على مكونات نيئة وغير مطهية. واعتبر الأطعمة المطبوخة، والمصنعة ضارة.

وعالج الدكتور بِرشر ـ بينر آلام المعدة المستمرة، التي كانت تعاني منها إحدى مريضاته، بنظام غذائي يعتمد على الخضروات النيئة، عام 1895. وبعد ذلك، بدأ في استخدام الأطعمة النيئة لعلاج صفار الجلد، المعروف علميًا باسم “اليرقان”، الذي كان هو نفسه يعاني منه.

كما وصف بِرشر ـ بينر هذا النظام الغذائي للمرضى في مصحة “ليبينِدغه كرافت” (أي القوة الحيوية) التي افتتحها في مدينة زيورخبرغ، عام 1904.

رائد الإصلاح الغذائي: ماكسيميليان أوسكار بِرشر ـ بينر KEYSTONE

وعلى مرّ السنين، استقبلت المصحة العديد من الشخصيات المشهورة التي قصدتها للعلاج، مثل الكاتب الألماني توماس مان، وملك سيام (تايلاند حاليا)، وعدد من أباطرة روسيا، والكاتب السويسري هيرمان هيس.

وفي كتاب “قوة حيوية: ماكس بِرشر ـ بينر ومصحة في السياق التاريخي”، نقل عن هيس وصفه المصحة بأنها أشبه بـ “سجن صحي” على غرار نظام بِرشر ـ بينر الغذائي الصارم. لكن، بحسب وصفه، كان المرضى والمريضات يخضعون.ن له طواعية.

إلهام قادم من جبال الألب

استلهم بِرشر ـ بينر الوصفة الجديدة للمرضى والمريضات في مصحته، من النظام الغذائي لسكان جبال الألب الريفيين، الذين كانوا يتناولون رقائق الشوفان، واللبن، والفاكهة، والمكسرات في المساء.

تبدأ الوصفة الأصلية للموِسلي بنقع ملعقة كبيرة من رقائق الشوفان في ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء لمدة 12 ساعة، ثم تضاف إليها ملعقة كبيرة من اللبن المحلى المكثف، وعصير نصف ليمونة، وتفاحة كاملة مبشورة، وملعقة كبيرة من المكسرات أو اللوز المطحون.

التفاح هو العنصر الأساسي في هذه الوصفة. إذ يتم استخدامه بالكامل بما في ذلك القشرة، ولُبّ الثمرة. ولذلك، كان يُطلق على طبق الموِسلي في البداية اسم “وجبة التفاح الغذائية”، ويُستهلك في المساء.

نجاح فكرة رائدة

جذبت فلسفة بِرشر ـ بينر في الحياة العديد من الأشخاص، خاصة من المناطق الناطقة بالألمانية في سويسرا، الذين كانوا يبحثون عن أسلوب حياة مختلف عن وتيرة الحياة الصناعية المتسارعة.

وانتشرت أفكار الطبيب السويسري في العديد من البلدان الأوروبية منذ عشرينيات القرن الماضي، وتُرجمت مؤلفاته إلى لغات عدة.

وخلال ثلاثينات القرن الماضي وأربعيناته، أصبح طبق الموِسلي جزءًا من النظام الغذائي للأسر السويسرية، كما دخل إلى مؤسسات مثل المدارس، والسجون، ودور رعاية المسنين، والأديرة، والجيش. وظهرت خلطات الموِسلي أيضًا كمنتجات تجارية في الأسواق.

يتوفر اليوم في الأسواق عدد لا يحصى من أنواع الموِسلي Keystone / Christian Beutler

أصبح طبق الموِسلي يحظى بشعبية متزايدة كرمز للتغذية الصحية والطبيعية، منذ بداية موجة الوعي البيئي والتغذوي في الثمانينات.

وتطورت الوصفة الأصلية بشكل كبير مع مرور الوقت. وأصبحت اليوم تتوفر بأشكال متنوعة، تختلف أحيانًا بشكل كبير عن الوصفة الأصلية. ويتم تناول الموِسلي في الغالب كوجبة إفطار، أو كوجبة خفيفة بين الوجبات. بل يتناوله البعض حتى في العشاء.

شارك العديد من الطهاة والمتطوعين والمتطوعات بمدينة لوزان في إعداد أكثر من طن من الموِسلي، لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأكبر كمية من الموِسلي يوم 21 أيلول/سبتمبر Keystone / Yannick Bailly

اليوم نعرف فوائد النظام الغذائي النباتي الكامل للصحة. لكن في زمنه، كانت نظريات الدكتور بِرشر-بينر الغذائية ثورية، ولم تحظَ باعتراف الطب التقليدي بها.

فليس الموِسلي مجرد وصفة سويسرية ناجحة. بل هو نتاج لفلسفة حياة طبيعية تمكنت من تجاوز حدود البلاد، واستمرت عبر الزمن.

جدير بالذكر أن الدكتور بِرشر-بينر لم يكتف بابتكار وصفة للموِسلي، بل هو أيضًا صاحب اختراع مبشرة بِرشر، التي تُستخدم لبشر مكونات الموِسلي. Keystone / Gaetan Bally

وصفة طبق الموِسلي الأصليّة 1 ملعقة كبيرة من رقائق الشوفان، تنقع في ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء طوال الليل. 1 ملعقة كبيرة من اللبن المحلى المكثف. عصير نصف ليمونة. 2-3 تفاحات صغيرة أو تفاحة واحدة كبيرة مع قشرتها وألبابها. 1 ملعقة كبيرة من المكسرات المطحونة. المصدر: وزارة الخارجية السويسريةرابط خارجي

ترجمة: أحمد محمّد

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلّي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

