غريتا ثونبرغ ونشطاء وفنانون يبحرون مرة أخرى إلى غزة نهاية الشهر

أعلنت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ أن أسطولا جديدا محمّلا بالمساعدات الإنسانية سينطلق من عدة موانئ على البحر الأبيض المتوسط متجها إلى غزة “لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني” على القطاع.

وكتبت ثونبرغ على إنستغرام “في 31 آب/أغسطس، نطلق أكبر محاولة على الإطلاق لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، مع انطلاق عشرات السفن من إسبانيا. بعدها سننضم في 4 أيلول/سبتمبر إلى عشرات أخرى انطلقت من تونس وموانئ أخرى”.

يشارك في هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم “أسطول الصمود العالمي”، عاملون في المجال الإنساني وأطباء وفنانون بمن فيهم الممثلة الأميركية سوزان ساراندون والممثل السويدي غوستاف سكارسغارد والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام بالإضافة إلى ناشطين آخرين من 44 دولة، وفقا لموقع الجهة المنظمة.

ولم يُحدد عدد السفن التي ستتجه إلى غزة.

في ليلة 8-9 من حزيران/يونيو، اعترضت القوات الإسرائيلية سفينة مادلين الشراعية التي كانت تقل 12 ناشطا من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، على بُعد حوالي 185 كيلومترا غرب ساحل غزة.

وتم ترحيلهم، بعد احتجاز بعضهم لفترة وجيزة.

تصف “أسطول الصمود العالمي” نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها منظمة “مستقلة” و”غير تابعة لأي حكومة أو حزب سياسي”.

أسفر الهجوم الإسرائيلي المستمر من البر والبحر والجو منذ 22 شهرا عن مقتل ما لا يقل عن 61430 فلسطينيا، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

اندلعت الحرب إثر هجوم حماس على إسرائيل عام 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

