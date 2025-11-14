غرينلاند تحدّ من حق الأجانب في تملّك العقارات

أقر برلمان غرينلاند قانونا يحد من حق الأجانب في تملّك العقارات في الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية، بعد الاهتمام المتزايد الذي أبداه مستثمرون أميركيون بالمنطقة الدنماركية التي يطمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضمها.

وتم تبني النص ليل الخميس بغالبية 21 صوتا، مع امتناع ستة نواب عن التصويت.

ولن يُسمح للمواطنين غير الدنماركيين والشركات الأجنبية سوى بشراء عقارات أو حقوق استخدام الأراضي إلا إذا كانت لديهم إقامات دائمة ويدفعون كل ضرائبهم في غرينلاند منذ العامين الماضيين.

ونص القانون الجديد على أنه سيُسمح “لحملة الجنسية الدنماركية شراء العقارات وحقوق استخدام الأراضي في غرينلاند”.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة “بوليتيكن” في وقت سابق هذا العام وجود اهتمام أميركي متزايد في شراء العقارات في غرينلاند.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أكد ترامب مرارا بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي والغنية بالموارد لأسباب أمنية، ورفض استبعاد استخدام القوة للحصول عليها.

يعني القانون الجديد أن أهالي وسكان وشركات غرينلاند وجزر فارو والدنمارك وحدهم سيُسمح لهم بشراء العقارات وحقوق استخدام الأراضي في غرينلاند.

ومن المقرر بأن يدخل القانون الجديد حيّز التطبيق في الأول من كانون الثاني/يناير.

