غوتيريش يستعد لمحدثات مع الرئيس القبرصي وزعيم القبارصة الأتراك

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من المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس القبرصي وزعيم القبارصة الأتراك لبدء محادثات غير رسمية تستمر يومين بهدف إيجاد “سبيل للمضي قدما” في الجزيرة المقسمة.

ويُفترض أن يلتقي غوتيريش رئيس جمهورية قبرص المعترف بها دوليا نيكوس خريستودوليديس وزعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار في مكاتب الأمم المتحدة بجنيف.

ومن المقرر أيضا أن تشارك الدول الضامنة، بريطانيا واليونان وتركيا، في الاجتماع.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس إن “الاجتماع ينعقد في سياق جهود المساعي الحميدة للأمين العام بشأن القضية القبرصية”.

وأضافت أن “الاجتماع غير الرسمي سيوفر فرصة لإجراء نقاش مفيد حول سبل المضي قدما”.

منذ غزو تركي في 1974 أعقب انقلابا مدعوما من أثينا، قُسِّمت الجزيرة المتوسطية بين جنوب ناطق باليونانية وشطر شمالي قبرصي تركي أعلن استقلاله من جانب واحد في 1983 ولا تعترف به سوى أنقرة.

وجمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي. وتبلغ مساحة “جمهورية شمال قبرص التركية” حوالي ثلث الجزيرة، بما فيها أجزاء من العاصمة نيقوسيا.

وتنشر تركيا قوات في الجزيرة منذ غزوها عام 1974.

وفشلت عقود من المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة. وانهارت الجولة الأخيرة من محادثات السلام التي عُقدت في كرانس مونتانا بسويسرا عام 2017.

ورفض القبارصة اليونانيون بأغلبية ساحقة في استفتاء عام 2004 خطة إعادة توحيد مدعومة من الأمم المتحدة.

ومن غير المتوقع عقد مؤتمر صحافي مشترك في نهاية اجتماع جنيف.

في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي أقام غوتيريش عشاءً غير رسمي لخريستودوليدس وتتار في نيويورك.

كما التقى الزعيمان في كانون الثاني/يناير لمناقشة فتح المزيد من نقاط العبور عبر الجزيرة المقسمة، في إطار جهود بناء الثقة لإحياء محادثات السلام المتعثرة.

واجتمعا في المنطقة العازلة التي تقسم الجزيرة المتوسطية منذ عقود.

في الجزيرة حاليا تسع نقاط عبور للخط الأخضر الفاصل بين الشطرين وحيث تسيّر الأمم المتحدة دوريات.

وتزايدت الدعوات لفتح مزيد من نقاط العبور ضمن المنطقة العازلة الممتدة على طول 180 كيلومترا، لتسهيل الوصول إلى مناطق بعيدة.

ومن المقرر أن يتوجه غوتيريش إلى بروكسل الثلاثاء لعقد اجتماعات مع قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء.

واختتم غوتيريش الأحد زيارةً استمرت أربعة أيام إلى بنغلادش تفقد خلالها مخيما للاجئين الروهينغا المهددين بخفض وشيك للمساعدات الإنسانية.

كما التقى بأعضاء الحكومة الموقتة في دكا بمن فيهم كبير مستشاريها محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام.

رجم/غد/لين