فايزر تتّجه نحو الاستحواذ على شركة ميتسيرا المتخصّصة في علاجات مكافحة السمنة

تتّجه “فايزر” نحو إبرام صفقة للاستحواذ على “ميتسيرا” السبت بعد أن نال عرضها المحسّن موافقة مجلس إدارة الشركة الناشئة المتخصّصة في التكنولوجيا الحيوية، في حين أعلنت “نوفو نورديسك” الدنماركية المنافسة خروجها من سباق المزايدات.

وميتسيرا هي شركة أميركية متخصّصة في علاجات مكافحة السمنة، تسعى للاستحواذ عليها شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر ومنافستها نوفو نورديسك المنتجة لدواء إنقاص الوزن “ويغوفي” ودواء السكري “أوزمبيك”.

وجاء في بيان لميتسيرا نشرته الجمعة أن شركة فايزر قدّمت عرضا محسّنا للاستحواذ عليها مقابل 86,25 دولارا للسهم الواحد، في صفقة تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار.

وأوضحت ميتسيرا أن مجلس إدارتها “أوصى بالإجماع بأن… يوافق المساهمون على اعتماد اتفاقية الاندماج المعدّلة مع فايزر والموافقة على عملية الاندماج”.

وأضافت أنها تتوقع إبرام الصفقة سريعا بعد اجتماع المساهمين في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

عرض فايزر الأخير يضاعف تقييمها للشركة مقارنة باتفاق أولي توصّل إليه الطرفان في أيلول/سبتمبر ودفع حينها نوفو نورديسك إلى تقديم عرض مضاد سرعان ما تحوّل سباق مزايدات.

وقالت نوفو نورديسك الدنماركية السبت إنها “لا تعتزم تقديم عرض محسّن للاستحواذ على ميتسيرا”.

وأضافت الشركة أنها “ستواصل تقييم الفرص لتطوير الأعمال وعمليات الاستحواذ التي… تحقّق أهدافها الاستراتيجية”.

وأثارت صفقة نوفو نورديسك قلقا على صعيد مكافحة الاحتكار. وقالت ميتسيرا إن لجنة التجارة الفدرالية الأميركية اتصلت بها لمناقشة “مخاطر محتملة قد تنجم عن المضي قدما في الهيكلية المقترحة لنوفو نورديسك، بموجب القوانين الأميركية لمكافحة الاحتكار”.

الاتّصال رسّخ لدى مجلس إدارة نوفو نورديسك استنتاجا بأن صفقة الشركة “تنطوي على مخاطر قانونية وتنظيمية غير مقبولة… مقارنة بعملية الاندماج التي تقترحها فايزر”.

وقالت نوفو نورديسك إنها تعتبر أن الصفقة المقترحة “متوافقة مع قوانين مكافحة الاحتكار”.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من مليار شخص حول العالم عانوا السمنة في العام 2022، وإن أكثر من 800 مليون عانوا مرض السكري.

