فرنسا تستضيف وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر تحضيرا لمؤتمر حول حل الدولتين

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من المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو نظراءه من السعودية والأردن ومصر في اجتماع بعد ظهر الجمعة للتحضير لمؤتمر حول حلّ الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وقال المصدر “إنه اجتماع عمل في الساعة 15,30 مع نظرائه المصري والأردني والسعودي”، موضحا أنه لن يُعقد مؤتمر صحافي بعد اللقاء.

ستترأس فرنسا بالاشتراك مع السعودية مؤتمرا دوليا في نيويورك بين 17 و20 حزيران/يونيو لإعطاء دفعة لحلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأعلن بارو هذا الأسبوع أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار من المرجح أن يسبب اضطرابات في العلاقة مع إسرائيل.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان “من أجل توخي حل الدولتين، فإن مسألة الاعتراف المتبادل بين الدول أمر بالغ الأهمية”.

وأضاف “إذا أردنا أن نتمكن من التحدث عن حلّ الدولتين، فيجب على الدول التي لم تعترف بفلسطين أن تعترف بها، ويجب على الدول التي لم تعترف بإسرائيل أن تبادر بالتحرك نحو التطبيع”.

ويعترف نحو 150 بلدا بدولة فلسطين التي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولكنها لا يمكن أن تمنح العضوية الكاملة إلا بتصويت مؤيد من مجلس الأمن.

وفي العام 2020، أدت “اتفاقات أبراهام” التي رعاها دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب.

لكن العديد من الدول العربية ترفض حتى الآن الانضمام إلى هذه الاتفاقات، خصوصا السعودية، وكذلك جارتي إسرائيل سوريا ولبنان.

وفي قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2024، دعت الجمعية إلى إجراء مفاوضات ذات مصداقية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وقررت عقد هذا “المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين” في حزيران/يونيو في نيويورك، وأوكلت رئاسته إلى باريس والرياض.

دت/ح س/الح