فرنسا وألمانيا تتعهدان تعزيز التعاون بشأن الدفاع

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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس الأربعاء تعزيز التعاون في مجال الدفاع وذلك أثناء زيارة المسؤول الألماني الجديد لباريس في أول رحلة له إلى الخارج.

وتسعى أوروبا إلى تعزيز دفاعاتها في ظل الحرب الأوكرانية والشكوك المحيطة بالالتزامات الأمنية الأميركية تجاه أوروبا في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك “سنقوم بتأسيس مجلس دفاعي وأمني فرنسي ألماني يجتمع بشكل منتظم من أجل التوصل إلى استجابات عملية لتحدياتنا الاستراتيجية المشتركة”.

وميرتس الذي انتخب مستشارا الثلاثاء، مؤيد للاتحاد الأوروبي وداعم لأوكرانيا ولإقامة علاقات وثيقة بين ضفتي الأطلسي، وتعهد استرجاع دور ألمانيا عالميا بعد نصف عام من الشلل السياسي.

وقال ميرتس قبل توجهه إلى بولندا في وقت لاحق الأربعاء “سنتخذ تدابير مشتركة لتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية لأوروبا بشكل أكبر”.

وكغيرها من العواصم الأوروبية تراقب برلين بقلق مساعي ترامب دفع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين لإبرام اتفاق سريع لإنهاء الحرب.

وفشلت جهود الوساطة الأميركية في وقف الحرب، وهدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بالانسحاب من المحادثات في حال عدم تحقيق تقدم.

غير أن ميرتس قال إن الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن تنتهي من دون دور للولايات المتحدة.

وقال “لا يمكن إنهاء هذه الحرب في أوكرانيا من دون الالتزام المتواصل للولايات المتحدة الذي لا يمكن أن يقدّم الأوروبيون بديلا عنه”.

– الحاجة الى الأميركيين –

وقال إن مشاركة واشنطن ضرورية في أي وقف لإطلاق النار وضمانات أمنية لأوكرانيا.

وتقود فرنسا وبريطانيا نقاشات بين “تحالف الدول الراغبة” المكون من 30 دولة بشأن نشر محتمل لقوات حفظ سلام في حال التوصل الى اتفاق لوقف النار.

غير أن ميرتس قال “وفي نفس الوقت ندرك أننا سنظلّ بحاجة للأميركيين”.

وأضاف “نريد أن يظل الأميركيون منخرطين وأن يلتزموا بمسؤولياتهم داخل حلف شمال الأطلسي وتجاه أوكرانيا”، مشددا على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يحظى بدعمنا الكامل عندما يتعلق الأمر بإنهاء الحرب”.

وقال أن الدول الأوروبية مستعدة للمشاركة في أي مراقبة مستقبلية لوقف إطلاق النار “تحت قيادة ومشاركة الولايات المتحدة”.

وشدد على أنه يريد مناقشة “الردع” النووي في القارة الأوروبية مع فرنسا وبريطانيا.

وأضاف “سنمنح وزراءنا المعنيين تفويضا لبدء هذا النقاش” معتبرا أن أي إجراء من هذا النوع سيكون “مكمّلا لما لدينا بالفعل مع شركائنا الأميركيين داخل حلف شمال الأطلسي”.

– بوتين “جادّ أخيرا” –

وشكك الرئيس الفرنسي في مدى التزام بوتين بهدنة من ثلاثة أيام في أوكرانيا أعلن أنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ليل الأربعاء، متسائلا عما اذا كان الرئيس الروسي “جادا” بشأن إرساء سلام دائم.

وقال ماكرون “بعد الأيام الثلاثة الموعودة والتي لن يتم الالتزام بها دون شك كسابقاتها، هل أصبح الرئيس الروسي جادا أخيرا؟”.

وسأل عن “مدى جدّية الرئيس الروسي ومتى سيفي أخيرا بالتعهدات التي قطعها خصوصا في المناقشات مع الإدارة الأميركية”.

ورأت أوكرانيا في هدنة الأيام الثلاثة “مناورة” روسيا هدفها حماية احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية في موسكو، وليست خطوة نحو السلام.

وأكّد الكرملين الأربعاء اتّخاذه “كلّ التدابير اللازمة” لضمان أمن احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية في موسكو، بعد أن أدت سلسلة من الهجمات بمسيّرات في أوكرانيا إلى إغلاق مطارات في أنحاء البلاد، مما أدى إلى تعطيل مئات الرحلات الجوية.

وردا على سؤال الثلاثاء حول جهود ألمانيا للتأثير على المحادثات بشأن اتفاق سلام محتمل في الحرب الأوكرانية قال ميرتس إن هناك “صيغة مثبتة” لتعاون برلين مع فرنسا وبريطانيا.

وأكد أنه سيجري “مشاورات مكثفة” مع البلدين، مضيفا “إذا تمكنّا من إشراك البولنديين، فسيكون الأمر أفضل”.

ففف-فل-اه/غد/كام