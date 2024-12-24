فقدان بحارَين إثر انفجار أغرق سفينة شحن روسية في المتوسط

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فقد بحاران بعد غرق سفينة شحن تعود ملكيتها لوزارة الدفاع الروسية في المياه الدولية في البحر المتوسط عقب انفجار، بحسب ما أفادت السلطات الروسية الثلاثاء، من دون أن تتضح بعد أسباب الحادث.

وأفادت وحدة الأزمات في وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن سفينة الشحن “أورسا ميجور” (Ursa Major) التي كان على متنها 16 من أفراد الطاقم، جميعهم مواطنون روس، “غرقت بعد وقوع انفجار في غرفة محرّكها”.

وأضاف أنّه تمّ إنقاذ 14 بحّارا ونُقلوا إلى ميناء كارتاخينا الإسباني فيما لا يزال “اثنان في عداد المفقودين”.

وبحسب موقع MarineTraffic.com المتخصص في الملاحة البحرية “أورسا ميجور” هي سفينة شحن يبلغ طولها 124,7 مترا، وكانت تبحر من سان بطرسبرغ الى مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي.

وأكدت سلطات النقل الروسية أنها فتحت تحقيقا بشأن “الحادث” على خلفية مخالفات محتملة للسلامة البحرية، من دون أن تقدّم تفاصيل إضافية بشأن ذلك.

وأطلقت السفينة نداء استغاثة صباح الإثنين بسبب الظروف المناخية السيئة قبالة سواحل جنوب شرق إسبانيا. وأوضحت خدمة الانقاذ البحرية الإسبانية بأن طاقم السفينة أكد أنها تميل الى جانب واحد وأنه أطلق قارب انقاذ.

وأرسلت السلطات مروحية ومراكب انقاذ نقلت الناجين الى البرّ. بعدها، وصلت سفينة حربية روسية بينما كانت “أورسا ميجور” في المياه الدولية بين إسبانيا والجزائر قبل أن تغرق خلال الليل.

وأفادت خدمة الانقاذ الإسبانية أنه “بحسب روايات الناجين، كانت سفينة الشحن تحمل حاويات فارغة ورافعتين”.

وتعود ملكية السفينة الى شركة متفرعة من مجموعة “أوبورونلوغيستيكا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية والتي تقدّم خدمات النقل المدني وخدمات لوجستية، بحسب الخارجية الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة في العام 2022 عقوبات على “أوبورونلوغيستيكا” وسفن من بينها “أورسا ميجور” بسبب توفير “خدمات نقل… لتسليم حاويات الى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا”.

وبحسب الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، استخدمت السفينة لتموين القوات الروسية المنتشرة في سوريا حيث لموسكو قاعدة بحرية في طرطوس.

وتظهر خريطة على الموقع الالكتروني لـ”أوبورونلوغيستيكا” أن أحد الخطوط التي تعمل عليها الشركة يربط ما بين طرطوس ونوفوروسيسك في جنوب روسيا.

– حمل ثقيل –

وأتى الحادث في ظل غموض يحيط بمستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا بعد سقوط حليف موسكو الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

ولروسيا قاعدة بحرية في طرطوس وأخرى جوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفياتي السابق. وشكّلت القاعدتان صلة وصل أساسية للنشاطات الروسية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال يوري أوشاكوف، وهو أحد المستشارين في الكرملين، الإثنين أن روسيا على تواصل مع السلطة الجديدة في سوريا “بما في ذلك على مستوى عسكري”، لكنه استدرك بأن “الكثير من الأمور ما زالت غير واضحة الى الآن”.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الإثنين إن “روسيا بدأت نقل بعض أسلحتها وتجهيزاتها من ميناء طرطوس الى ليبيا بحرا”.

وأورد الموقع الالكتروني الروسي المستقل “ذا انسايدر” الإثنين أن “أورسا ميجور” دخلت المتوسط برفقة أربع سفن روسية أخرى ثلاث منها حربية.

ونشرت “أوبورونلوغيستيكا” الأسبوع الماضي صورا للسفينة وهي راسية في ميناء، مشيرة الى أنها ستنقل الى فلاديفوستوك حملا ثقيلا يضم رافعات تزن كل منها 380 طنا وقطع غيار لكاسحات جليد تزن كل منها 45 طنا.

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن جهود “الدولة” لتطوير الموانئ والطريق البحري عبر المنطقة القطبية الشمالية.

ويأتي غرق “أورسا ميجور” بعد غرق جزئي لناقلة نفط عائدة لموسكو في مضيق بين شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا في 16 كانون الأول/ديسمبر، ما تسببت بتسرّب واسع النطاق.

بور/كام/لين