فون دير لايين تندد بالضربة الإسرائيلية “البغيضة” على المدرسة في غزة

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وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لايين الثلاثاء القصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة بالعمل “البغيض”، وذلك أثناء اتصال هاتفي مع ملك الأردن عبد الله الثاني.

وأفاد عناصر إنقاذ بأن الضربات الإسرائيلية أودت بحياة 52 شخصا في قطاع غزة الاثنين، 33 منهم في مدرسة تؤوي نازحين، في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع التي قوبلت بتنديدات دولية.

وقالت فون دير لايين، بحسب ما جاء في نص المحادثة الذي نشرته المفوضية، إن “تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مدرسة تستخدمها العائلات الفلسطينية النازحة كملجأ، والتسبب بمقتل مدنيين بينهم أطفال، هو أمر بغيض”.

وأضافت بأن “المفوضية الأوروبية لطالما دعمت وستواصل دعم، حق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس.. لكن هذا التصعيد والاستخدام غير المتناسب للعنف ضد المدنيين لا يمكن تبريره بموجب القانون الإنساني والدولي”.

وطالبت فون دير لايين إسرائيل بـ”استئناف إيصال المساعدات فورا بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي”.

لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من التأثير بسهولة على النزاع نتيجة الانقسامات القائمة ضمن التكتل بين البلدان الداعمة لإسرائيل وتلك التي تعد مؤيّدة للفلسطينيين.

ويزداد الزخم للضغط على إسرائيل منذ استأنفت عمليتها العسكرية في غزة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على خلفية الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان في غزة، بعدما أيّدت 17 من دوله الـ27 الخطوة.

كجك/لين/ص ك