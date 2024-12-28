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فيدان لبلينكن: “لا يمكن السماح” بوجود مقاتلين أكراد في سوريا

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت في اتصال مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إنه “لا يمكن السماح” بوجود مقاتلين أكراد في سوريا. 

وأفاد المتحدث باسم الخارجية التركية أن فيدان أبلغ بلينكن أنه “لا يمكن السماح لمنظمة حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الإرهابية بالاحتماء في سوريا”. 

وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية التي تدعمها واشنطن. 

لطالما شعرت تركيا بالاستياء من دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديموقراطية، وتعتبر أنقرة أن وحدات حماية الشعب امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضدها منذ الثمانينات. 

لكن واشنطن تؤكد منذ فترة طويلة أن قوات سوريا الديموقراطية التي قادت المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية حتى هزيمته عام 2019، ضرورية لمنع عودة التنظيم في المنطقة.

وقال فيدان لبلينكن إن أنقرة تدعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا “لضمان وحدة وأمن الأراضي” السورية.

كما أكد خلال الاتصال الهاتفي أنه “من المهم العمل بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة من أجل ضمان الاستقرار في سوريا واستكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم”، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية.

فو/ح س/ب ق

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