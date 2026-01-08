فيروز تفقد نجلها الثاني هلي الرحباني بعد أقل من ستة أشهر على وفاة زياد الرحباني

توفي الخميس هلي الرحباني، نجل المغنيّة اللبنانية الكبيرة فيروز، عن 67 عاما، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد أشهر على وفاة نجلها الأكبر المؤلف الموسيقي والمسرحي زياد الرحباني.

وأكد كاهن رعية كنيسة رقاد السيدة بمنطقة المحيدثة في جبل لبنان المجاورة لمنزل فيروز الريفي الأب ملحم حوراني لوكالة فرانس وفاة هلي الرحباني المولود عام 1958 للفنانة وزوجها الكاتب والمؤلف الموسيقي عاصي الرحباني.

وفضّل الأب حوراني عدم إعطاء أية تفاصيل إضافية عن الوفاة أو الجنازة، تاركا الأمر للعائلة.

وكان هلي يعاني من إعاقة ذهنية وحركية منذ طفولته، ولطالما تحدّثت وسائل الإعلام اللبنانية عن حرص فيروز (91 عاما) طيلة حياته على إبقائه بعيدا عن الأضواء وعن الإعلام. وعاش معها وكانت ترعاه بنفسها.

وأفاد كاهن الكنيسة التي أقيمت فيها جنازة نجل فيروز البكر زياد الرحباني بعد وفاته في 26 تموز/يوليو الفائت، بأن هلي لم يعد يأتي مع والدته للصلاة “منذ نحو عام أو عامين، بعد تدهور وضعه الصحي”.

وتوفي في تموز/يوليو زياد الرحباني عن 69 عاما، بعد مسيرة فنية تركت بصمة عميقة في الموسيقى والمسرح في لبنان والعالم. وقد أحدث زياد الرحباني ثورة في الفن المسرحي والغنائي والموسيقي، وعُرف بأعماله الساخرة الناقدة للوضع الاجتماعي والسياسي. وساهم في تجديد مسيرة فيروز الغنائية والفنية.

في العام 1986، توفي عاصي الرحباني، زوج فيروز، عن 63 عاما، وكان مؤلفا وملحنا وكاتبا معروفا على نطاق واسع في العالم العربي، ترك بالمشاركة مع شقيقه الراحل منصور الرحباني، إرثا واسعا من الأغاني والمسرحيات والألحان، معظمها لفيروز.

كما فقدت فيروز في العام 1988 ابنتها ليال قبل أن تُتمّ الثلاثين من العمر، بسبب المرض.

وتعيش مع فيروز ابنتها ريما التي تدير أعمالها. وقد نشرت ريما قبل أيام على حسابها على موقع “فيسبوك” صورة تجمع فيروز وهلي وزياد الرحباني. وبدت فيروز وهي تجرّ هلي على كرسي متحرّك وهو يتكلم مع زياد.

وكتب وزير الإعلام اللبناني بول مرقص على منصة “إكس” أن رحيل هلي بعد أشهر على فقدان شقيقه زياد “خسارة مؤلمة لعائلة قدمت للبنان والعالم إرثا فنيا وإنسانيا لا يُقدَّر”.

ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية نبأ وفاة هلي، معبّرة عن تعازيها وتضامنها مع فيروز التي لها مكانة كبيرة في قلوب اللبنانيين.

وكتبت صحيفة “النهار” اللبنانية على حسابها على “إكس”، “وجع جديد في قلب فيروز”، مضيفة أن فيروز اختارت “أن تكون حضنه الدائم وملاذه الآمن حتى اللحظة الأخيرة”.

