فيلم “ريد وان” من أجواء عيد الميلاد يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

afp_tickers

4دقائق

تصدّر فيلم “ريد وان” Red One الذي يتمحور على عيد الميلاد شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع له، بحسب تقديرات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وحقق فيلم، وهو من إنتاج استوديوهات “ام جي ام”، إيرادات بنحو 34,1 مليون دولار بين الجمعة والأحد، في نتيجة أتت أقل من التوقعات مقارنة بميزانية فيلم “يُفترض أنه يشكل انطلاقة لسلسلة أعمال من نوع أفلام الحركة الكوميدية”، على ما قال الخبير في القطاع لدى شركة “فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش” ديفيد غروس.

ويتناول العمل الذي شارك فيه ممثلون متميزون بينهم كريس إيفانز ولوسي ليو ودواين “ذي روك” جونسون، قصة خطف سانتا كلوز وعملية البحث عنه.

وقال غروس “إن تقييمات النقاد ليست جيدة لكنّه فيلم شعبي، وما يهم هو تعليقات الجمهور”، مشيرا إلى أن ردود فعل هؤلاء “ممتازة” حتى الآن.

وتراجع إلى المرتبة الثانية “فينوم: ذي لاست دانس” Venom: The Last Dance بعد ثلاثة أسابيع من تصدره شباك التذاكر. وحقق فيلم الخيال العلمي من استوديوهات “سوني” عائدات بـ7,4 ملايين دولار بين الجمعة والأحد، ليصل إجمالي إيراداته في كندا والولايات المتحدة إلى 127,6 مليون دولار.

ويؤدي توم هاردي مجددا في هذا الجزء الثالث من سلسلة أفلام “فينوم” دور صحافي ساخط يتحول إلى كائن فضائي مرعب ذي أسنان ضخمة. ويشارك إلى جانبه في التمثيل تشيوتيل إيجيوفور وجونو تيمبل وريس إيفانز.

بالإضافة إلى “ريد وان”، برز في الترتيب فيلم ثان من أجواء عيد الميلاد هو “ذي بيست كريسماس بيجنت إيفر” The Best Christmas Pegeant Ever، الذي سبق أن أحدث مفاجأة الأسبوع الفائت باحتلاله المرتبة الثانية في أول عطلة نهاية أسبوع له.

ويتناول الفيلم المقتبس من كتاب للأطفال أصدرته الأميركية باربرا روبنسون عام 1972، قصص عائلات في بلدة صغيرة يزرع فيها الأطفال الفوضى خلال حفلة عيد الميلاد السنوية.وحقق 5,4 ملايين دولار بين الجمعة والأحد.

وتلاه في الترتيب فيلم “هيريتيك” Heretic محققا 5,2 مليون دولار. ويتولى هيو غرانت بطولة فيلم الرعب هذا، مؤديا دورا غير مألوف في مسيرته.

أما فيلم الخيال العلمي التحريكي “ذي وايلد روبوت” The Wild Robot من إنتاج “دريم ووركس”، فحلّ خامسا محققا عائدات بـ4,3 ملايين دولار.

ويتمحور هذا الفيلم التحريكي على الروبوت روز الذي تتقطع به السبل على جزيرة غير مأهولة بعد حدوث إعصار، فيكوّن صداقات مع حيوانات الغابة.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى:

6- “سمايل 2” (3 ملايين دولار).

7- “كونكليف” (2,9 مليون دولار).

8- “هيللو، لاف ايغان” (2,4 مليون دولار).

9- “ايه ريل باين” (2,3 مليون دولار).

10- “أنورا” (1,8 مليون دولار).

ببك-رلي/رك/جك