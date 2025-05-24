فيلم تشيلي يفوز بالجائزة الرئيسية لقسم “نظرة ما” في مهرجان كان

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فاز فيلم “نظرة الفلامنكو الغامضة”، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج التشيلي دييغو سيسبيديس ، بالجائزة الرئيسية في فئة “نظرة ما” في مهرجان كان فيما فاز الشقيقان الفلسطينيان طرزان وعرب ناصر بجائزة أفضل إخراج.

وهذه الفئة هي قسم مواز في مهرجان كان السينمائي مخصص للمواهب الجديدة. ويُعلَن مساء السبت اسم الفائز بالسعفة الذهبية للمهرجان.

يروي فيلم La misteriosa mirada del flamenco لدييغو سيسبيديس (30 عاما) قصة مجموعة من النساء المتحولات جنسيا ينجحن في البقاء على قيد الحياة في قرية نائية في صحراء تشيلي، حيث ينتشر مرض غامض. تجري أحداث الفيلم في ثمانينات القرن العشرين عندما بدأ مرض الإيدز يحصد الأرواح ويتسبب بمعاناة كبيرة.

وفاز الفيلم الكولومبي “شاعر” Un Poeta للمخرج سيمون ميسا سوتو بجائزة لجنة التحكيم.

وفاز المخرجان الفلسطينيان التوأمان طرزان وعرب ناصر وأصلهما من غزة، جائزة أفضل إخراج عن فيلم “كان يا ما كان في غزة” الذي يروي حياة سكان قطاع غزة في 2007 مع وصول حركة حماس إلى السلطة فيه وفرض إسرائيل حصارها عليه. ويستند على نوع الوسترن.

وفاز الممثل البريطاني فرانك ديلان بجائزة أفضل ممثل عن “أورتشين” Urchin، وهو أول فيلم لمواطنه هاريس ديكنسون الذي تحوّل من التمثيل إلى الإخراج، فيما فازت الممثلة البرتغالية كليو ديارا بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم “الضحك والسكين” O Riso e a faca لمواطنها بيدرو بينو.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى فيلم “بيليون” Pillion، وهو أول فيلم للمخرج البريطاني هاري لايتون.

ولم تنجح النجمتان الأميركيتان كريستن ستيوارت وسكارليت جوهانسون اللتان قدّمتا تجاربهما الإخراجية الأولى، في إقناع لجنة التحكيم برئاسة المخرجة البريطانية مولي مانينغ ووك، وخرجتا خاليتي الوفاض.

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