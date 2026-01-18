قائد كردي يدعو أمريكا إلى “التدخل بقوة” في الاشتباكات في سوريا

من فراس دالاتي

دمشق 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال قائد وحدات حماية الشعب الكردية سيبان حمو لرويترز إن على الولايات المتحدة أن تتدخل بقوة أكبر لإنهاء هجوم سوري انتزع السيطرة على أراض رئيسية من المقاتلين الأكراد في الأيام القليلة الماضية.

وقال مسؤولون ومصادر أمنية إن القوات الحكومية شنت هجوما أمس السبت على أراض كانت تديرها السلطات الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرق سوريا على مدى العقد الماضي، وسيطرت على بلدات على جانبي نهر الفرات وأكبر حقل نفطي وحقل للغاز في البلاد.

وأشار إلى أن اجتماعا عقد أمس السبت بين المبعوث الأمريكي توم براك ومسؤولين أكراد لم يسفر عن خارطة طريق لوقف إطلاق النار. ونفى رغبة أكراد سوريا في الانفصال أو إقامة دولة مستقلة وقال إن مستقبلهم في سوريا.

وتواصل القوات السورية التقدم على الرغم من دعوة القيادة المركزية العسكرية الأمريكية لها بالتوقف.

