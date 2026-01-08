قاضية أمريكية ترفض دعوى رفعها أمريكيون فلسطينيون محاصرون بغزة

reuters_tickers

3دقائق

من جوناثان ستمبل

8 يناير كانون الثاني (رويترز) – رفضت قاضية اتحادية اليوم الخميس دعوى تطالب الحكومة الأمريكية بإجراء عمليات إنقاذ طارئة لأمريكيين من أصل فلسطيني وأفراد عائلاتهم من غزة مع سعهم للهرب من المصاعب الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت رئيسة المحكمة الجزئية الأمريكية في شيكاجو فيرجينيا كيندال إنها تفتقر إلى السلطة والأدوات اللازمة لتقييم “قرارات السياسة الخارجية الحساسة” التي تقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية للحكومة، معبرة عن تعاطفها مع “المواقف الصعبة التي وجد عدد من المدعين أنفسهم فيها”.

ورفع تسعة أمريكيين من أصل فلسطيني، جميعهم إما يحملون الجنسية الأمريكية أو مقيمون شرعيون بشكل دائم، دعوى في ديسمبر كانون الأول 2024، متهمين الحكومة الأمريكية بانتهاك حقهم الدستوري في الحماية على قدم المساواة مع غيرهم عبر التخلي عنهم في منطقة حرب وعدم إجلائهم بالسرعة نفسها التي تجلي بها الحكومة الأمريكيين الآخرين.

وقالوا إن المنازل المدمرة، ونقص الغذاء، وسوء الرعاية الطبية، والمعاناة النفسية وغيرها من المصاعب تفرض على الحكومة “واجبا إلزاميا غير تقديري” بإلإجلاء من غزة.

لكن القاضية قالت إنها ليست مؤهلة للبت في الأمور المتعلقة بطريقة تنسيق عملية الإجلاء مع الدول المجاورة، وكيفية إرشاد الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم عبر “المناطق الحمراء” الخطرة، ومن هم الأشخاص المؤهلون للإجلاء.

ولم يدل محامو مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، التي تمثل المدعين، بأي تعليقات فورية، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

ورُفعت الدعوى القضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ووزيري الخارجية والدفاع في إدارته أنتوني بلينكن ولويد أوستن، واستمرت الدعوى ضد خلفائهم دونالد ترامب وماركو روبيو وبيت هيجسيث.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )