قاليباف: إيران لا تثق بالأقوال والأفعال وحدها هي المقياس

29 مايو أيار(رويترز) – قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم الجمعة في منشور على إكس إن إيران لا تثق بالضمانات أو الأقوال وإن الأفعال وحدها هي المقياس، وأضاف أن طهران لن تتخذ أي إجراء قبل أن يبادر الطرف الآخر بالتحرك.

وذكرت مصادر لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا أمس الخميس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق عليه بعد. وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه لم يتسن الانتهاء من صياغته بعد.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وإيمان أبو حصيرة – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي )