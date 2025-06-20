قتيل و14 جريحا على الأقل إثر ضربة روسية على أوديسا الأوكرانية

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قتل شخص على الأقلّ وجرح 14 آخرون إثر غارة جوّية روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون الجمعة.

ونشرت خدمة الطوارئ صورا لعناصر الإسعاف وهم يساعدون امرأة بلباس النوم تقفز من نافذة منزل تلتهمه النيران.

ويكثّف كلّ من موسكو وكييف الضربات بالمسيّرات والصواريخ البالستية، فيما تبدو المفاوضات التي حرّك عجلتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وشك الانهيار بعد ثلاث سنوات من الحرب.

وعلّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الضربات الأخيرة، كاتبا على شبكات التواصل الاجتماعي “روسيا تواصل تكتيكاتها القائمة على الإرهاب المتعمّد إزاء شعبنا”.

وتابع “ولهذا السبب تحديدا، ينبغي أن تواجه ردّا قويّا… وهو ردّ من شأنه أن يؤثّر على روسيا برمّتها إلى حدّ بعيد وعلى قدرتها على مواصلة الحرب”.

وأفادت الشرطة الأوكرانية عن مقتل شخص وإصابة 14 على الأقلّ في أوديسا، بمن فيهم ثلاثة عناصر إسعاف أصيبوا في موقع الهجوم.

وقال الحاكم أوليغ كيبر إن “الضربة طالت مباني سكنية ومؤسسات تعليم عال ومنشآت مدنية وشبكات مواصلات”.

وكشفت القوّات الجوّية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 86 مسيّرة أسقطت الدفاعات الجوية 70 منها.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية من جانبها عن إسقاط 61 مسيّرة أوكرانية على الأقلّ. وأعلنت عن تقدّم قوّاتها في منطقة خاركيف.

وأصيب أربعة أشخاص في خاركيف ومحيطها بجروح في هجمات روسية منفصلة بمسيّرات، بمن فيهم فتاتان في الثانية عشرة والسابعة عشرة من العمر.

وتتعرّض أوديسا التي تعدّ من كبرى المدن الساحلية الأوكرانية والمدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لقصف متواصل منذ شنّ روسيا هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

بور-جبر/م ن/ح س