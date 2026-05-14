قتيل و19 جريحا في حادث اصطدام شاحنة بحافلة نقل عمال في دبي
قُتل شخص وأصيب 19 آخرون الخميس في حادث اصطدام بين حافلة نقل عمال وشاحنة، نتيجة “الوقوف المفاجئ” للحافلة في وسط الطريق، بحسب ما أفادت شرطة دبي في بيان.
ووقع الحادث في شارع اليلايس بعد جسر شارع الشيخ زايد بن حمدان باتجاه شارع الإمارات، بحسب البيان.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور جمعة بن سويدان إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى “توقف الحافلة بشكل مفاجئ في وسط الطريق بسبب عطل فني، ونتيجة الإهمال وعدم الانتباه وعدم ترك المسافة الكافية من قبل سائق الشاحنة اصطدم بها من الخلف”.
وأضاف أن “الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 19 آخرين بإصابات متفاوتة من بينها 8 بليغة و2 متوسطة و9 بسيطة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.
