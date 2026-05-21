قرقاش يصف خطة إيران للسيطرة على مضيق هرمز بـ”أضغاث أحلام”

انتقد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش الخميس خطة إيران للسيطرة على مضيق هرمز ووصفها بـ”أضغاث أحلام”، عقب إعلان طهران أن نطاق سيطرتها للممر المائي الحيوي يشمل مياها إماراتية.

وعلّق قرقاش، في منشور على منصة إكس، قائلا “بعد العدوان الإيراني الغاشم، يحاول النظام تكريس واقع جديد وُلد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام”.

وأعلنت الهيئة الإيرانية الجديدة المشرفة على مضيق هرمز أن منطقة سيطرتها المزعومة تمتد إلى المياه الواقعة جنوب ميناء الفجيرة الذي يضم بنية تحتية نفطية مصممة لتجاوز الممر الاستراتيجي.

