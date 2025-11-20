The Swiss voice in the world since 1935
قصف إسرائيلي يقتل 4 في غزة وسط شكوك حول وقف إطلاق النار

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة/غزة (رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة إن غارات جوية إسرائيلية قتلت أربعة أشخاص وأصابت 18 في خان يونس جنوب القطاع يوم الخميس فيما تبادلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه منذ نحو ستة أسابيع بوساطة أمريكية.

وقال مسعفون إن غارة على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلة رضيعة، وإصابة 15 آخرين، في حين قتلت غارة أخرى رجلا وأصابت ثلاثة في بلدة عبسان القريبة.

وأكد الجيش الإسرائيلي شن الضربات لكنه قال إنه ليس على علم بوقوع إصابات.

وقالت إسرائيل يوم الأربعاء إنها قصفت أهدافا في أنحاء القطاع بعد أن أطلقت حماس النار على قواتها، وذكر مسعفون في غزة أن 25 شخصا على الأقل قُتلوا.

ووصفت حماس الهجمات بأنها تصعيد خطير وحثت الوسطاء العرب وتركيا والولايات المتحدة على التدخل.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

