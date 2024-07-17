قصف مكثف على غزة ونتانياهو عازم على تشديد الضغط على حماس

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كثفت إسرائيل القصف المدفعي والغارات القاتلة الأربعاء على قطاع غزة فيما أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو عزمه “زيادة الضغط” العسكري على حماس، في الشهر العاشر من الحرب التي تسببت بكارثة إنسانية في القطاع المحاصر.

في الأثناء، جُمدت المفاوضات غير المباشرة للتوصل الى وقف لاطلاق النار منذ أن أعلن قيادي من حماس الأحد وقفها “بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل”. لكن المصدر أكد ان الحركة “مستعدة لاستئناف المفاوضات عندما تتوافر الجدية لدى حكومة الاحتلال”.

رغم الحصيلة البشرية المرتفعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل حصار محكم تفرضه إسرائيل على 2,4 مليون نسمة منذ أكثر من تسعة أشهر، تستمر الحرب بلا هوادة موقعة مزيدا من الدمار والخراب منذ اندلاعها إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس داخل الاراضي الاسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس في بيان إنها أحصت “81 شهيدًا … خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة” حتى صباح الأربعاء في قطاع غزة.

والأربعاء، قتل فلسطينيان في قصف اسرائيل على رفح جنوباً، كما أعلن مصدر طبي، وقتل تسعة آخرون في غارة نفذتها مسيَّرة في مدينة غزة، وفق الدفاع المدني في القطاع.

أحصى الدفاع المدني الثلاثاء 57 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في خمس ضربات استهدفت خصوصا مدرسة تديرها الأمم المتحدة وتؤوي نازحين وكذلك مخيما في النصيرات في الوسط. لكن الجيش قال إنه استهدف مقاتلين في المدرسة.

أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في الوسط، بكى مقداد وهو نازح ابنه الرضيع وعمره 18 شهرا بعد مقتله في ضربة على النصيرات.

وقال وهو يحمل جثة طفله بين ذراعيه “أطعمته وما أن نام أغلقت باب غرفة النوم. وحصلت الضربة. نحن لسنا سوى نازحين، لا علاقة لنا بكل ما يحصل”.

وإثر ضربة أخرى في النصيرات، نُقل عدد كبير من الجرحى وبينهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى. وأظهرت صور التقطها مصورو وكالة فرانس برس أمام المستشفى جثثاً ملقاة على الأرض ملفوفة ببطانيات، وأقارب يبكون أو يؤدون صلاة الجنازة.

نزح معظم سكان القطاع مرات عدة منذ بداية الحرب، فيما تقول الأمم المتحدة إنه لا يوجد “مكان آمن” فيه. حتى المدارس التي يلجأون إليها وساحات المستوصفات أو المستشفيات، لا تنجو من القصف.

– مزيد من الضغوط –

أعلن الجيش أنه نفذ 25 غارة خلال 24 ساعة في غزة ودمر بنى تحتية عسكرية وخصوصا في رفح ومَوقعاً في شمال غزة أطلقت منه صواريخ باتجاه سديروت في جنوب إسرائيل.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصًا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصًا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.

وردًا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجومًا مدمرًا واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38794 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

وقال نتانياهو الثلاثاء إنه يريد تشديد الخناق على حماس التي “تتعرض لضغوطات متزايدة”، مع استهداف كبار قادتها ومقاتليها.

– مناشدة –

ناشدت عائلات خمس جنديات إسرائيليات محتجزات رهائن في قطاع غزة نتانياهو التوصل إلى اتفاق مع حماس للإفراج عنهنّ.

وتوجهت ساشا أرييف، شقيقة الجندية المحتجزة كارينا إلى نتانياهو بالقول “نتوسّل إليك، نطلب منك، من فضلك، توصّل لهذا الاتفاق”.

تولت حماس المصنفة “ارهابية” من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، السلطة في قطاع غزة في 2007 بعد سنتين على انسحاب اسرائيل الاحادي الجانب من القطاع الذي احتلته على نحو مباشر طيلة 38 عاما.

أحكمت إسرائيل في 9 تشرين الأول/اكتوبر حصارها البحري والبري الذي كانت تفرضه منذ 2007 على سكان القطاع الفقير والمكتظ.

والقى العديد من المنظمات غير الحكومية اللوم في وقف دخول المساعدات على انعدام الأمن. وقالت هذه المنظمات إن 50% من الأسر لديها احتياجات “طارئة” وتهددها المجاعة في شمال القطاع.

وفي لبنان، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من أن حركته ستقصف مواقع جديدة في إسرائيل إذا استمر الجيش الإسرائيلي “في استهداف المدنيين”، غداة مقتل ثلاثة أطفال في غارة في جنوب لبنان.

فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل في 8 تشرين الأول/أكتوبر نصرة لحماس.

بور/نور-ص ك/نور