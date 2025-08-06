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قطاع البناء في دبي يسجل نموا بأكثر من 30 ألف طلب ترخيص خلال النصف الأول من 2025

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أعلنت بلدية دبي أنّ طلبات تراخيص البناء خلال النصف الأول من العام 2025 تجاوزت سقف 30 ألف معاملة بنسبة زيادة تفوق 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وذكرت الوكالة أنّ مساحات البناء الجديد والإضافات المرخصة بلغت أكثر من 5,5 ملايين متر مربع أصبحت جاهزة للتنفيذ في وقت سجل فيه شهر تموز/يوليو رقماً قياسياً بأكثر من مليون متر مربع من المساحات الجديدة المرخصة.

وتوزعت نسب المساحات المرخصة خلال النصف الأول من 2025 لتسجل المشروعات التجارية والاستثمارية المتعددة الطوابق 45 بالمئة من المساحات المرخصة مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية بالإمارة.

كما استحوذت الفلل السكنية على 40 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة بواقع أكثر من مليوني متر مربع بينما شكلت المباني الصناعية والعامة 15 بالمئة.

هت

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