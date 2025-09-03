The Swiss voice in the world since 1935
قطر مستعدة لاستثمار 21 مليار دولار في جمهورية الكونغو الديموقراطية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت الحكومة الكونغولية الأربعاء أن شركة الاستثمار القطرية “المنصور القابضة” تخطط لاستثمار 21 مليار دولار في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تلعب الدوحة دور الوسيط في النزاع الدائر في شرق البلاد.

زار مؤسس المجموعة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، أحد أفراد العائلة المالكة القطرية، كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء في إطار جولة في القارة الافريقية.

وخلال اجتماع عقد الثلاثاء مع رئيسة وزراء الكونغو جوديت سومينوا، قدم الوفد القطري “خطاب نوايا لاستثمار ما يقرب من 21 مليار دولار” في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما ذكرت رئيسة الوزراء في بيان.

وفقا للبيان، “تجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين شركة المنصور القابضة الخاصة، ودولة قطر وجمهورية الكونغو الديموقراطية”.

 وتشمل هذه الاستثمارات “قطاعات متعددة” منها الزراعة والتمويل والتعدين وصناعة الأدوية والمحروقات.

في نهاية آب/أغسطس تعهدت شركة المنصور القابضة باستثمارات بقيمة 70 مليار دولار في أربع دول في جنوب افريقيا.

تأتي هذه الالتزامات المالية الضخمة في الوقت الذي تواجه فيه هذه الدول الفقيرة الخفض الحاد في المساعدات الأميركية منذ تولي دونالد ترامب السلطة.

يشهد شرق جمهورية الكونغو تجدد نشاط حركة إم23 المسلحة المدعومة من رواندا التي استولت على مساحات شاسعة من الأراضي.

وباءت جميع المحاولات الدبلوماسية لحل الأزمة بالفشل حتى التدخل المفاجئ لقطر الذي نجح في جمع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي في الدوحة منتصف آذار/مارس. ووقع البلدان اتفاقية سلام في واشنطن نهاية حزيران/يونيو.

في نيسان/أبريل بدأت المفاوضات في الدوحة بين كينشاسا وحركة إم23، ولا تزال مستمرة حتى الآن دون أي تغير حقيقي على الأرض حيث تستمر الاشتباكات على الرغم من تصريحات الأطراف المتحاربة.

كلت/ليل/ص ك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

