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قطع يدي شخصين دينا بالسرقة في إيران

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أعلنت السلطة القضائية الثلاثاء أن السلطات نفذت عقوبة قطع اليد بحق رجلين دينا بسرقات عدة وجرائم أخرى في محافظة أصفهان بوسط البلاد، وهي عقوبة ينص عليها قانون العقوبات الإيراني، لكن نادرا ما يتم تنفيذها. 

وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية أن الحكمين الصادرين بحق الرجلين اللذين لم تُكشف هويتهما نُفذا بعدما أيدتهما المحكمة العليا. 

ونقل موقع “ميزان” عن أسد الله جعفري رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان قوله “نُفذ حكم قطع اليد بحق لصين محترفين، أدينا بقضايا سرقة متعددة وجرائم مثل التخريب والإيذاء البدني المتعمد”.

ودانت منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان مرارا تنفيذ أحكام قطع اليد في إيران في السنوات الأخيرة والتي تقوم على قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى. ولم يُحدد موقع “ميزان” ما إذا كان الرجلان قد خضعا لعملية البتر هذه.

وأكد جعفري أن “القضية استوفت كل الإجراءات القانونية من خلال مكتب المدعي العام، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف”. 

وأكد أن القضاء سيواصل التعامل بحزم مع الأعمال التي تهدد السلامة العامة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان أن “الرد الحازم والقانوني على البلطجية واللصوص، بما في ذلك من ينشلون الحقائب والهواتف المحمولة، ما زال من الأولويات”.

رخ/ص ك/الح

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