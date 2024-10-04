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قناة المسيرة: غارات جوية تستهدف صنعاء والحديدة في اليمن

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(رويترز) – قال سكان وقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية إن غارات جوية استهدفت يوم الجمعة عدة أجزاء من اليمن، منها العاصمة صنعاء ومطار الحديدة.

وأضافت القناة أن الغارات استهدفت أيضا جنوب مدينة ذمار.

وذكرت القناة أن الضربات نفذتها قوات أمريكية وبريطانية، لكن مصدرا بالحكومة البريطانية قال إن بلاده لم تشارك في هذا الهجوم.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على حركة الشحن الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأثارت هجمات الحوثيين ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا وعطلت حركة التجارة العالمية مما دفع شركات مالكة للسفن لتغيير مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر طريق أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

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