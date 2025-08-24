قوات الدعم السريع تقصف مستشفى في الفاشر السودانية وتخطف 8 أشخاص في مخيم نازحين (مسعفون)

قصفت قوات الدعم السريع مستشفى في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، وخطفت ست نساء وطفلين من مخيم للنازحين، حسبما أفاد عناصر إنقاذ وطبيب الأحد.

وتفرض قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ منتصف نيسان/أبريل 2023، حصارا منذ أيار/مايو من العام ذاته على الفاشر، هي المدينة الرئيسية الوحيدة في الإقليم التي ما زالت تحت سيطرة الجيش.

وأفادت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك قرب الفاشر الأحد أن مقاتلي قوات الدعم السريع اقتحموا المخيم وأسروا ثمانية مدنيين عُزّل هم ست نساء ورضيع عمره 40 يوما وطفل عمره ثلاث سنوات، واقتادوهم إلى “جهة غير معلومة”.

وأفاد عناصر الإنقاذ أن أكثر من 20 من سكان المخيم في عداد المفقودين، محذرين من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى.

تعرض معسكر أبو شوك الذي يؤوي عشرات الآف النازحين، لهجومين هذا الشهر. وأسفر الهجوم الأول عن مقتل أكثر من 40 شخصا، وفقا لغرفة طوارئ معسكر أبو شوك.

والسبت قصفت مدفعية قوات الدعم السريع قسم الطوارئ والإصابات في مستشفى بالفاشر، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بينهم أحد الموظفين، حسبما قال طبيب لوكالة فرانس برس.

وأضاف الطبيب الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن القصف الذي تواصل حتى الأحد “تسبب … في إحداث اضرار بقسم الطوارئ مما تسبب في إيقاف العمل به”.

وهذا المستشفى من بين ثلاثة مستشفيات فقط لا تزال تعمل في المدينة.

ومنذ أن سيطر الجيش على الخرطوم في آذار/مارس، صعّدت قوات الدعم السريع هجماتها على الفاشر والمخيمات المحيطة بها في محاولة لإحكام قبضتها على غرب السودان حيث تسيطر الآن على معظم إقليم دارفور.

يُعد مخيم أبو شوك واحدا من ثلاثة مخيمات محيطة بالفاشر أُعلنت فيها المجاعة أواخر عام 2024.

وحذرت الأمم المتحدة من احتمال امتداد المجاعة إلى المدينة، إلا أن نقص البيانات حال دون إعلان المجاعة رسميا حتى الآن.

أدت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو والتي أودت بعشرات الآلاف، إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

ويواجه الطرفان اتهامات بارتكاب جرائم حرب واستخدام التجويع سلاحا في النزاع.

