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قوات سوريا الديمقراطية: مقتل عضو في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية

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القاهرة (رويترز) – قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الاثنين إن أحد مقاتليها قُتل وأصيب آخر في هجوم نفذه تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في دير الزور بشرق سوريا.

كانت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، القوة الرئيسية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا خلال القتال الذي انتهى بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019 بعد أن أعلن الخلافة على مساحات شاسعة من سوريا والعراق.

وتوصلت قوات سوريا الديمقراطية إلى اتفاق في مارس آذار للاندماج مع الحكومة التي يقودها الآن معارضون سابقون أطاحوا بالرئيس بشار الأسد العام الماضي.

وتخوض السلطات السورية الجديدة اشتباكات مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، لا سيما في الشرق. وفي الشهر الماضي، قتل التنظيم خمسة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في واحدة من أعنف الهجمات ضدها في الآونة الأخيرة.

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