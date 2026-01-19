قوات سوريا الديمقراطية تقول مُسيرات تركية قصفت الحسكة وأنقرة تنفي

19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد اليوم الاثنين إن طائرات تركية مسيرة قصفت مدينة الحسكة في أقصى شمال شرق سوريا، لكن مصادر أمنية تركية قالت إن التقرير غير صحيح.

ولا تزال المنطقة تعاني من اضطرابات وسط توتر بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي.

ومنذ 2016، ترسل تركيا، أقوى داعم أجنبي لدمشق، قوات إلى شمال سوريا للحد من مكاسب قوات سوريا الديمقراطية التي سيطرت خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت من 2011 إلى 2024 على أكثر من ربع مساحة البلاد في أثناء قتالها، بدعم قوي من الولايات المتحدة، مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )