قوات سورية تعتقل مقاتلين أوزبك في حملة أمنية

من فراس دالاتي

لندن 6 مايو أيار (رويترز) –

قال مسؤولان أمنيان سوريان إن قوات سورية ألقت القبض على مقاتلين أوزبك خلال عملية تمشيط أمني في شمال غرب البلاد بعدما تصاعد نزاع شارك فيه أحدهم وتحول إلى احتجاجات خارج منشأة أمنية حكومية.

وذكر المسؤولان وسكان في المنطقة إن التوترات بدأت بعدما سعت السلطات إلى اعتقال مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار في مدينة إدلب، مما أدى إلى قيام مقاتلين أوزبك مسلحين بتنظيم احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه.

ولم ترد وزارة الداخلية السورية على طلب من رويترز للتعليق.

وتسلط الواقعة الضوء على التحدي الشائك الذي يواجه الحكومة السورية التي يقودها إسلاميون وهي تحاول فرض سلطة الدولة على المقاتلين الأجانب الذين جاءوا إلى سوريا للقتال في الحرب الأهلية بعد عام 2011. وقاتل عدد منهم إلى جانب أو ضمن الجماعة المتشددة التي كان يقودها الرئيس أحمد الشرع الذي قطع علاقته بتنظيم القاعدة في عام 2016.

وقالت مصادر محلية ومسؤولون إن قوات الأمن نفذت اعتقالات في عدة مناطق بريف إدلب، من بينها بلدتي كفريا والفوعة، لمقاتلين أوزبك شاركوا في الاحتجاج. وتم نشر تعزيزات وأرتال عسكرية حول البلدتين حيث سمع دوي إطلاق نار متقطع.

ولم يتضح بعد عدد المقاتلين الأوزبك الذين اعتقلتهم القوات السورية.

وقال مصدر أمني سوري لرويترز العام الماضي إن هناك حوالي 1500 مقاتل أوزبكي في سوريا، وبعضهم برفقة عائلاتهم.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)