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قوة بحرية: قراصنة يستولون على سفينة صيد صينية في مياه الصومال

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نيروبي (رويترز) – قالت قوة مكافحة القرصنة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن سفينة صيد صينية تخضع حاليا لسيطرة من يعتقد أنهم قراصنة في مياه الصومال بمنطقة بونتلاند شبه المستقلة.

وأضافت القوة أن القراصنة استولوا على السفينة وعلى متنها طاقم مكون من 18 فردا، وذكرت أن بعض القراصنة مسلحون ببنادق كلاشنيكوف ورشاشات.

وصنفت القوة الواقعة على أنه حادث سطو في البحر.

وأضافت قوة مكافحة القرصنة أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم في الواقعة.

وتسبب قراصنة صوماليون في إحداث حالة من الفوضى في المياه قبالة الساحل الطويل للدولة الواقعة في القرن الأفريقي بين عامي 2008 و2018. وخفت نشاطهم حتى أواخر العام الماضي عندما استأنفوا هجماتهم مرة أخرى.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية