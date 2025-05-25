قيادي في الحزب الحاكم الألماني يدعو لبحث تشغيل “نورد ستريم” مع روسيا

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دعا قيادي في حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد إلى إجراء محادثات مع روسيا بشأن احتمال تشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل “نورد ستريم”.

ووصف مايكل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الواقعة في شرق ألمانيا، خط الأنابيب بأنه “مدخل محتمل لإجراء محادثات مع روسيا”.

في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد ميرتس تقارير عن خطة أميركية روسية لتشغيل خط “نورد ستريم 2″، قائلا إن المشروع “لا يملك حاليا ترخيص تشغيل، ومن غير المتوقع أن يتغير هذا”.

وأفادت تقارير أن مبعوثين أميركيين وروس يناقشون تشغيل خط الأنابيب، هذه المرة بمشاركة مستثمرين أميركيين.

تم الانتهاء من مشروع “نورد ستريم 2” في عام 2021 لكنه لم يدخل حيز التشغيل بعدما ألغت ألمانيا المشروع إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، أسفرت انفجارات غامضة عن تخريب خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1” الذي يعمل منذ عام 2011 ما تسبب في توقفه، ويبدو أن أحد أنابيب “نورد ستريم 2” لم يتضرر.

دعا كريتشمر سابقا إلى مقاربة أقل تشددا تجاه موسكو، وقال الأحد إن الحديث مع روسيا بشأن “نورد ستريم” قد يكون “مقاربة إيجابية” بدلا من “محاولة إجبار روسيا، كما هو الحال حتى الآن”.

وأضاف في تصريح لصحيفة “تسايت” الألمانية “ليس من قبيل الصدفة أنه تمت مناقشة أمر مماثل بين الدبلوماسيين في بروكسل قبل بضعة أشهر”.

وقد يكون تشغيل خط الأنابيب أيضا وسيلة لخفض تكاليف الطاقة المرتفعة التي أثرت على الاقتصاد الألماني، وخاصة منذ بداية الغزو الروسي.

لكنه أقر بأنه في الوقت الحالي “لا يوجد استعداد لتغيير الاستراتيجية” في صفوف معظم السياسيين الألمان.

جسك/ح س