كالاس: ترشيح بوتين لشرودر وسيطا مع الأوروبيين “ليس حكيما”

ابدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين شكوكا في اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين المستشار الألماني الاسبق غيرهارد شرودر وسيطا في الحرب بين موسكو وكييف.

وقالت كالاس في بروكسل إن “غيرهارد شرودر كان جزءا من مجموعات الضغط لصالح الشركات العامة الروسية. لذا نرى بوضوح لماذا اختاره بوتين”.

واضافت “لن يكون من الحكمة منح روسيا حق تعيين مفاوض باسمنا”.

وسئل بوتين السبت عن مرشحه المفضل لاستئناف الحوار مع الأوروبيين، فاجاب أنه يفضل “شخصيا” شرودر (82 عاما).

تولى الاخير المستشارية الالمانية بين 1998 و2005، وهو اشتراكي ديموقراطي لا يزال منذ عقدين داعما للكرملين. وأثار رفضه التنديد بالغزو الروسي لاوكرانيا في 2022 استنكار الاشتراكيين الديموقراطيين، علما أنهم شركاء في الائتلاف الحالي الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.

وأظهرت كالاس موقفا حذرا الاثنين لدى سؤالها عن إمكان إجراء مباحثات مباشرة بين الاتحاد الاوروبي وبوتين، وقالت “قبل ان نناقش روسيا، علينا أن نناقش في ما بيننا الامور التي نرغب في تناولها” مع الروس.

