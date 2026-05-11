The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

كالاس: ترشيح بوتين لشرودر وسيطا مع الأوروبيين “ليس حكيما”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ابدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين شكوكا في اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين المستشار الألماني الاسبق غيرهارد شرودر وسيطا في الحرب بين موسكو وكييف.

وقالت كالاس في بروكسل إن “غيرهارد شرودر كان جزءا من مجموعات الضغط لصالح الشركات العامة الروسية. لذا نرى بوضوح لماذا اختاره بوتين”.

واضافت “لن يكون من الحكمة منح روسيا حق تعيين مفاوض باسمنا”.

وسئل بوتين السبت عن مرشحه المفضل لاستئناف الحوار مع الأوروبيين، فاجاب أنه يفضل “شخصيا” شرودر (82 عاما).

تولى الاخير المستشارية الالمانية بين 1998 و2005، وهو اشتراكي ديموقراطي لا يزال منذ عقدين داعما للكرملين. وأثار رفضه التنديد بالغزو الروسي لاوكرانيا في 2022 استنكار الاشتراكيين الديموقراطيين، علما أنهم شركاء في الائتلاف الحالي الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.

وأظهرت كالاس موقفا حذرا الاثنين لدى سؤالها عن إمكان إجراء مباحثات مباشرة بين الاتحاد الاوروبي وبوتين، وقالت “قبل ان نناقش روسيا، علينا أن نناقش في ما بيننا الامور التي نرغب في تناولها” مع الروس.

جكا/ب ق/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية