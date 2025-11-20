كالاس ترى أن نجاح أي خطة سلام بين كييف وموسكو يتطلب إشراك الأوكرانيين والأوروبيين

afp_tickers

2دقائق

شدّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس على أن تحقيق السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا بمشاركة الأوروبيين والأوكرانيين، وذلك تعليقا على مقترح جديد من الولايات المتحدة.

وقالت كالاس في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء خارجية التكتل “لكي تنجح أي خطة، يجب إشراك الأوكرانيين والأوروبيين، وهذا واضح جدا”، وذلك ردا على سؤال عن خطة السلام الأميركية التي تدعو كييف إلى القبول بالتنازل عن أراض وخفض عديد جيشها إلى النصف.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لدى وصوله لحضور الاجتماع أن “السلام لا يمكن أن يعني الاستسلام”.

وشدد على أن “الأوكرانيين سيرفضون دائما أي شكل من أشكال الاستسلام”، مؤكدا حرص الأوروبيين على مبدأ السلام “العادل” و”الدائم”.

وأضاف “نريد سلاما دائما يقترن بالضمانات اللازمة لمنع أي عدوان إضافي من جانب روسيا بقيادة فلاديمير بوتين”.

ورأى مسؤول أوكراني كبير طلب عدم نشر عدم اسمه في تصريح لوكالة فرانس برس أن الخطة الأميركية الجديدة تلحظ الشروط التي سبق أن طرحتها روسيا، وهي مطالب اعتبرتها السلطات الأوكرانية بمثابة استسلام.

أب/ب ح/كام