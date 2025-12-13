كمبوديا تتهم تايلاند بمواصلة إطلاق النار رغم إعلان ترامب التوصل إلى هدنة

afp_tickers

4دقائق

اتهمت كمبوديا السبت تايلاند بمواصلة قصف أراضيها بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقة الدولتين المتجاورتين على وقف الاشتباكات الحدودية بينهما.

ويدور نزاع بين البلدين الجارين في جنوب شرق آسيا حول أراض تقع على الحدود الفاصلة بينهما والبالغ طولها 800 كلم والتي رسمت خلال فترة الاستعمار الفرنسي للمنطقة. وأدت المعارك الأخيرة إلى نزوح حوالي نصف مليون شخص من كلا الجانبين.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بإشعال فتيل النزاع.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية في منشور على منصة اكس “في 13 كانون الأول/ديسمبر 2025، استخدم الجيش التايلاندي طائرتين مقاتلتين من طراز أف-16 لإسقاط سبع قنابل” على عدد من الأهداف.

أضافت “الطائرات المقاتلة التايلاندية لم تتوقف عن القصف حتى الآن”.

وكان ترامب قد أعلن على شبكته الاجتماعية تروث سوشل “أجريت محادثة ممتازة هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيه، بشأن استئناف الحرب طويلة الأمد بينهما، وهو أمر مؤسف للغاية”.

أضاف “وقد اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل ابتداء من هذه الليلة، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم التوصل إليه معي ومعهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، أنور إبراهيم”.

وفي وقت سابق قال أنوتين بعد اتصاله بترامب الجمعة “لا بدّ من إبلاغ العالم أن كمبوديا ستمتثل لأحكام وقف إطلاق النار”.

وصرّح أنوتين تشارنفيراكول للصحافيين “قال ترامب إنه يريد وقفا لإطلاق النار. فأجبت أنه من الأجدى به أن يقول ذلك لصديقنا”، في إشارة إلى كمبوديا.

– “محادثات مباشرة” –

توسطت الولايات المتحدة والصين وماليزيا، بصفتها الرئيسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في وقف لإطلاق النار في تموز/يوليو بعد موجة عنف أولى استمرت خمسة أيام.

ووقع البلدان في 26 تشرين الأول/أكتوبر اتفاقا لوقف إطلاق النار رعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن تايلاند علقت تنفيذه بعد بضعة أسابيع عقب انفجار لغم أرضي أدى إلى إصابة عدد من جنودها.

وفي مقاطعة بوريرام شمال شرق تايلاند، قال النازح جيراسان كونغشان إن السلام يجب أن يتحقق عبر محادثات ثنائية مباشرة، لا بوساطة أجنبية.

وقال المزارع البالغ 50 عاما “أريد أن تتحدث تايلاند وكمبوديا في ما بينهما أولا بوضوح وحزم”.

وأضاف “إذا نقضت كمبوديا اتفاق السلام مرة أخرى، فعلى دول آسيان التدخل، وربما فرض نوع من العقوبات”.

من جهته قال الكمبودي تشوين سامنانغ البالغ 54 عاما وهو نازح، إنه “سعيد جدا” لسماعه أن ترامب اتصل برئيس الوزراء التايلاندي، داعيا البلدين للالتزام بالإعلان المشترك.

وأضاف لوكالة فرانس برس في أحد مراكز الإيواء بمقاطعة بانتي مينتشي “لا أريد أن أرى دولا في حالة حرب. أريد أن تنعم كل من كمبوديا وتايلاند بالسلام”.

وتفاخر ترامب الخميس في البيت الأبيض بحلّ العديد من النزاعات، لكنه قال “في ما يخص تايلاند وكمبوديا، أعتقد أنني سأضطر لإجراء بعض المكالمات الهاتفية… لكننا سنعيد الأمور إلى نصابها”.

وقال أنوتين إنه “لا مؤشرات” إلى أن ترامب سيربط مزيدا من المحادثات التجارية بالنزاع الحدودي، لكنه أكد أنه ضمن لتايلاند “مزايا أفضل من غيرها من الدول”.

بور-سجس/غد/ب ق/سام