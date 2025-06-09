كندا تتجه نحو بلوغ هدف الناتو للإنفاق الدفاعي هذا العام

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أفاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الاثنين بأن بلاده ستبلغ هدف الإنفاق الدفاعي المحدد من حلف شمال الأطلسي والبالغ 2% هذا العام، لافتا إلى أن على أوتاوا تخفيف اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة.

وقال كارني في خطاب في جامعة تورونتو “أعلن اليوم بأن كندا ستحقق هدف الناتو المتمثل باثنين في المئة هذا العام، أي قبل الموعد المحدد بنصف عقد”.

وأضاف أن “التهديدات التي تواجهها كندا تتضاعف”.

يأتي تعهد كارني بعد إعلانات مشابهة صدرت عن أعضاء في الناتو وبعد ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أعضاء الحلف لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال كارني “في عالم يزداد قتامة وأكثر تنافسية، لن تكون القيادة الكندية محددة بقوة قيمنا فحسب، بل كذلك بقيمة قوتنا”.

منذ توليه المنصب في منتصف آذار/مارس، حذّر كارني مرارا مما وصفها الطبيعة المتغيرة للقيادة الأميركية للعالم في عهد ترامب.

وأوضح “بدأت الولايات المتحدة استغلال هيمنتها لتحقيق مكاسب مالية: فرض رسوم على الوصول إلى أسواقها وخفض مساهماتها (النسبية) في أمننا الجماعي”، فيما دان حرب ترامب التجارية.

وتابع “علينا أن نتوقف عن أرسال ثلاثة أرباع رأس مالنا الدفاعي إلى أميركا”.

وقال إن كندا “أيقظتها تهديدات جديدة لأمننا وسيادتنا” بما في ذلك تلك الصادرة من روسيا والصين.

وأكد أن الإعلان هو خطوة “لحماية الكنديين لا لإرضاء محاسبي الناتو”.

في نيسان/أبريل، أعلن الناتو بأن 22 من أعضائه الـ32 وصلوا إلى هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2%.

وعززت البلدان الأوروبية على وجه الخصوص ميزانياتها الدفاعية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 وحدد الناتو نسبة 2% كحد أدنى للإنفاق.

بس/لين/ص ك