كوريا الجنوبية تنشر طائرات مقاتلة بعد دخول طائرات روسية وصينية منطقة دفاعها الجوي

3دقائق

أعلنت كوريا الجنوبية الثلاثاء نشر طائرات مقاتلة من سلاحها الجوي “استعدادا لأي طارئ” بعد دخول سبع طائرات روسية وطائرتين صينيتين منطقة الدفاع الجوي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إنّ الطائرات الروسية والصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية حوالى العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1,00 بتوقيت غرينتش). علما أنها لم تخرق مجالها الجوي.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أنّه أمر بنشر “طائرات مقاتلة لاتخاذ تدابير تكتيكية تحسّبا لأي طارئ”.

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي أكبر من المجال الجوي، وتسيطر عليها دولة ما لأسباب أمنية، على الرغم من أنّ المفهوم غير محدد في أي معاهدة دولية.

ونقلت وكالة يونهاب عن الجيش قوله إنّ الطائرات الصينية والروسية رُصدت قبل أن تدخل المنطقة وتخرج منها عدّة مرات، إلى أن غادرتها نهائيا بعد ساعة.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الصينية أنّها أجرت تدريبات مع الجيش الروسي وفقا “لخطط التعاون السنوية”.

وأشارت الوزارة إلى أنّ التدريبات جرت الثلاثاء فوق بحر الصين الشرقي والمحيط الهادئ غربا، واصفة المناورات بأنّها “الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة العاشرة”.

وكذلك، أكدت موسكو التدريبات وقالت إنها استمرت ثماني ساعات وإن بعض المقاتلات الأجنبية تعقّبت الطائرات الروسية والصينية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “في مراحل معينة من المسار، تبعت طائرات مقاتلة من دول أجنبية القاذفات الاستراتيجية”.

منذ العام 2019، ترسل بكين وموسكو بانتظام طائرات عسكرية إلى منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، مشيرتَين إلى تدريبات مشتركة.

ويعود آخر حادث من هذا النوع إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وشاركت فيه خمس طائرات صينية وست طائرات روسية، وفقا لسيول.

عززت الصين وروسيا، الحليفتان التقليديتان لكوريا الشمالية، تعاونهما العسكري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في بداية العام 2022.

كدل-اوهو/ناش-ود/خلص