كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي الخميس أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا واحدا على الأقلّ غير محدّد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنّ كوريا الشمالية “أطلقت صاروخا بالستيا غير محدّد باتجاه بحر الشرق” المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وتأتي هذه التجربة الصاروخية بعد نحو أسبوع من إصدار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أمرا بتسريع التسلّح النووي لقواته البحرية.

وتملك كوريا الشمالية السلاح النووي الذي تؤكد باستمرار أنه ضروري في مجال الردع إزاء المناورات العسكرية “العدوانية” لواشنطن وسيول.

وفي نيسان/أبريل الماضي، كشفت بيونغ يانغ عن مدمّرة زنتها 5000 طن أطلقت عليها اسم “تشوي هيون” رجّح بعض المحلّلين أن تكون مجهّزة بصواريخ نووية تكتيكية قصيرة المدى.

ونظريا، لا تزال الكوريتان في حالة حرب إذ إنّ الحرب التي دارت بينهما بين عامي 1950 و1953 انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

والعلاقات بين بيونغ يانغ وسيول في أدنى مستوياتها منذ سنوات. وفي العام الماضي أطلقت كوريا الشمالية العديد من الصواريخ البالستية في انتهاك واضح لعقوبات الأمم المتحدة.

سدل/بم