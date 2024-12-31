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كوريا الشمالية تكشف عن خطة لمجمع سياحي مستقبلي

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كشفت كوريا الشمالية عن خطة لإنشاء منتجع ساحلي بإشراف زعيمها كيم جونغ أون، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الحكومية، في “خطوة أولى كبيرة” نحو إعادة فتح محتملة للبلاد.

وأعادت كوريا الشمالية فتح حدودها في آب/أغسطس 2023 بعد حوالى أربع سنوات من الإغلاق الذي فرض خلال جائحة كوفيد-19 والذي منع حتى مواطنيها من الدخول.

ونقلت الوكالة عن كيم جونغ أون قوله إن الموقع الذي يعد جزءا من مشروع تطوير وونسان-كالما في شرق البلاد، يشكل “خطوة أولى كبيرة” لتطوير السياحة.

وقام كيم بجولة في المنتجع مع ابنته كيم جو آي، بحسب الوكالة الكورية الشمالية.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة كيم وابنته يسيران على طول الشاطئ ويتجولان بين فنادق مهجورة قيد التطوير.

وأعرب كيم عن “رضا كبير” على بناء المرافق التي “يمكن استخدامها لاستضافة أحداث خارجية وسياسية وثقافية مهمة للدولة” بحسب الوكالة.

وأبدى كيم جونغ أون اهتماما كبيرا بتطوير قطاع السياحة في كوريا الشمالية خلال سنواته الأولى في السلطة، بحسب الخبراء. ويعد مشروع وونسان-كالما أحد مشاريعه المفضلة.

ولكن حتى قبل الجائحة، كانت السياحة في كوريا الشمالية محدودة، مع زيارة حوالى خمسة آلاف سائح غربي البلاد سنويا وفق وكالات سياحية.

هس/الح/م ن

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