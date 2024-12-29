كوريا الشمالية ستعتمد استراتيجيتها “الأشد” صرامة حيال الولايات المتحدة

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ستعتمد كوريا الشمالية استراتيجيتها “الأشد” صرامة حيال الولايات المتحدة، الدولة “الأكثر رجعية” في العالم، في ختام اجتماع للحزب الحاكم، حسبما أفادت الوكالة الرسمية الأحد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنّ اجتماعا كبيرا لحزب العمّال برئاسة كيم جون أون، أُقيم من الإثنين إلى الجمعة، قبيل العام الجديد الذي عادة ما يلقي الزعيم الكوري الشمالي خطابا في مطلعه.

وأضافت الوكالة في تقرير بالإنكليزية عن المناقشات، أنّ “الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر رجعية، وتعتبر معاداة الشيوعية سياسة دولة ثابتة”.

كذلك، انتقد الحزب العلاقات الآخذة في التقارب بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، معتبرا أنّ هؤلاء الشركاء الثلاثة أصبحوا “تكتلا عسكريا نوويا هدفه العدوان”.

ووصف كوريا الجنوبية بأنّها “مركز متقدّم معادٍ للشيوعية تابع للولايات المتحدة” في المنطقة.

وفي مواجهة هذا الوضع، “أوضح” كيم جون أون الاستراتيجية التي سيتمّ اعتمادها لتنفيذ “أشد الإجراءات المضادة للولايات المتحدة، والتي سيتمّ إطلاقها بطريقة عدائية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، من دون تقديم تفاصيل.

وعادة ما يكون هذا النوع من المؤتمرات التي يعقدها حزب العمال، فضلا عن خطابات كيم أمام المسؤولين الكوريين الشماليين، بمثابة منصّة لبيونغ يانغ لإصدار إعلانات سياسية كبرى.

وتعارض كوريا الشمالية الولايات المتحدة بشدّة، كما تهاجم قادة كوريا الجنوبية بانتظام، متهمة إياهم بأنهم “دمى” في يد الأميركيين.

وفي المقابل، تتقرّب من روسيا، التي وقّعت معها اتفاقية دفاع مشترك دخلت حيّز التنفيذ في بداية كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وفي السياق، دعا أعضاء الحزب الحاكم خلال الاجتماع إلى تعزيز العلاقات مع الدول “الصديقة”.

وتعزّزت العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو منذ أن بدأت الأخيرة حربا ضد أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وندّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالدعم “المباشر” الذي تقدمه كوريا الشمالية لروسيا، معتبرين أنّه يمثل “توسّعا خطيرا” للصراع.

وتُتهم بيونغ يانغ بتزويد موسكو بالمعدات العسكرية والجنود، فيما تخشى الدول الغربية أن تقدّم لها روسيا مساعدة، خصوصا اقتصادية وتكنولوجية.

كجك/ناش/كام