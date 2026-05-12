كييف تتهم موسكو بإطلاق 200 مسيّرة على أوكرانيا بعد انتهاء الهدنة

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء روسيا بإطلاق “مئتي طائرة مسيّرة” على أوكرانيا ليلا، في ختام هدنة استمرت ثلاثة أيام.

من جانبها، قالت روسيا إنها أسقطت نحو 30 طائرة مسيّرة أوكرانية بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة.

وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي “روسيا اختارت بنفسها وضع حدّ للصمت الجزئي الذي استمر أياما عدة”

وأضاف “لقد صرّحنا بأننا سنرد على كل الخطوات التي تتخذها روسيا”.

وفي وقت مبكر صباح الثلاثاء، ولأول مرة منذ 8 أيار/مايو، دوت صفارات الإنذار في كييف بسبب تهديدات الطائرات المسيّرة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس الذين سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار من أنظمة الدفاع الجوي.

وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، أطلقت روسيا 216 طائرة مسيّرة هجومية وطائرة تمويهية على أوكرانيا، تم تحييد 192 منها.

وفي شرق أوكرانيا، أسفرت غارات جوية روسية عن مقتل شخص واحد على الأقل خلال ليل الاثنين الثلاثاء.

وكتب حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك بشرق أوكرانيا أولكسندر غانجا على تلغرام “قتل شخص وأصيب أربعة بجروح. هاجم العدو خمسة مناطق في الإقليم أكثر من عشرين مرة بالمسيرات والمدفعية والقنابل الجوية”.

– مبان سكنية ومدارس –

وأشار إلى تضرر منازل ومبنى من تسعة طوابق ومركبات بالهجمات.

وأفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام بسقوط حطام طائرات مسيّرة على مبنى من ستة عشر طابقا في حي أوبولونسكي، ما تسبب في اندلاع حريق.

وندّد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك بالهجمات التي استهدفت “مباني سكنية ومدارس” في أنحاء المنطقة، والتي لم تسفر، بحسب المصدر نفسه، عن أي إصابات.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها أسقطت 27 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه بين منتصف ليل الثلاثاء والساعة السابعة صباحا (بين التاسعة مساء الاثنين والرابعة صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، تم اعتراض وتدمير 27 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق بيلغورود وفورونيج وروستوف في جنوب روسيا.

وتوقفت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع الدامي الذي اندلع إثر الغزو الروسي عام 2022، منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط/فبراير.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنه دونالد ترامب بين السبت والاثنين.

ونهاية الأسبوع الفائت، اتهمت أوكرانيا روسيا بشنّ هجمات بطائرات مسيّرة في شرق البلاد وجنوبها، بينما اتهمت روسيا كييف بمهاجمة منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين “نرى أيضا أن روسيا لا تنوي إنهاء هذه الحرب. وللأسف، فهي تُحضّر لهجمات جديدة”.

