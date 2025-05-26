لاغارد تنتقد تصريحات ترامب “الفظيعة” بشأن الاتحاد الأوروبي

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انتقدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين “اللغة الفظيعة” التي يستخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الاتحاد الأوروبي، ردا على تعليقاته بأن التكتل تشكل لاستغلال الولايات المتحدة.

وأشارت لاغارد في تصريحات لمحطة “إيه آر دي” الألمانية إلى أن واشنطن شجعت على تشكيل الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن “القول إنه كان يهدف فعليا إلى الإضرار بالولايات المتحدة أمرٌ يخالف البديهة تماما”.

وأضافت “إنه يتعارض مع التاريخ. وبالتأكيد ليس هذا هو هدف هذه المنطقة”.

أدلى ترامب بهذه التعليقات بشأن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام عندما هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على التكتل بسبب فائضه التجاري مع الولايات المتحدة.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن تصريحات ترامب “جزء من الاستفزاز الذي اعتدنا عليه، للأسف”، لكنها شجّعت الاتحاد الأوروبي على التعاون مع الولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

وفي أحدث هجوم له على الاتحاد الأوروبي، هدد الرئيس الأميركي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على التكتل اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، معربا عن إحباطه من أن المحادثات “تراوح مكانها”.

لكنه وافق الأحد على تأجيل فرض الرسوم الجمركية الثقيلة على الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من تموز/يوليو بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وشددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه “لا يمكننا أن نكتفي بالجلوس والتظاهر… علينا أن نتعاون ونعمل مع فريقه، وأن نستمع إلى مقترحاتهم. علينا أن نقدم مقترحاتنا ونتفاوض”.

يخضع الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية بنسبة 10% فرضها ترامب الشهر الماضي على الواردات من كل دول العالم تقريبا، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.

ومن المقرر أن يتحدث مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ونظيره الأميركي بعد ظهر الاثنين.

سر/ح س/غ ر