لافروف: الشراكة “الشاملة” بين روسيا وإيران ستشمل مجال الدفاع

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موسكو (رويترز) – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الخميس إن المعاهدة المنتظر توقيعها بين روسيا وإيران ستشمل توثيق التعاون الدفاعي.

وتشكل العلاقات العسكرية بين البلدين مصدر قلق بالغ للغرب في ظل حرب أوكرانيا وتبادل إيران وإسرائيل الضربات الصاروخية والجوية في الشرق الأوسط.

وقال لافروف للتلفزيون الرسمي “معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي يجري إعدادها، ستكون عاملا جديا في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية”.

وذكر أنه يجري إعداد الاتفاق للتوقيع عليه “في المستقبل القريب”.

وقالت روسيا إنها تتوقع زيارة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل نهاية العام.

وأضاف لافروف “سيؤكد ذلك رغبة الطرفين في تعاون أوثق بمجال الدفاع وفي التفاعل لتحقيق السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي”. ولم يحدد شكل العلاقات الدفاعية.

وتعزز روسيا العلاقات مع إيران وكوريا الشمالية، وهما من خصوم الولايات المتحدة، منذ غزوها لأوكرانيا.