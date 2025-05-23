لافروف يشكك في إمكان عقد مفاوضات روسية أوكرانية في الفاتيكان

afp_tickers

3دقائق

أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة شكوكا بأن يكون الفاتيكان مكانا محتملا لإجراء محادثات السلام مع أوكرانيا.

وأعربت الولايات المتحدة وإيطاليا والفاتيكان عن أملها في أن تستضيف المدينة هذه المفاوضات.

وقال لافروف “سيكون من غير اللائق كثيرا بالنسبة إلى دول أرثوذكسية أن تناقش على أرضية كاثوليكية مسائل تتعلق بإزالة الأسباب الجذرية (للصراع)”، متهما كييف “بتدمير” الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وأضاف “بالنسبة إلى الفاتيكان نفسه، لن يكون من المريح، في ظل هذه الظروف، استضافة وفود من دول أرثوذكسية”.

وقالت إيطاليا إن البابا لاوون الرابع عشر مستعد لاستضافة محادثات السلام بعدما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الفاتيكان مكانا لإقامتها.

من جهته، أوضح الكرملين أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مكان الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعدما اجتمعت موسكو وكييف لإجراء محادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إن مكان انعقاد المحادثات “لا يمكن أن يقرره طرف واحد (…) يجب أن يحظى بموافقة الجانبين”، مضيفا “في الوقت الحالي، لا يوجد قرار أو اتفاق بشأن موقع المفاوضات المقبلة”.

وأشار إلى أن “هذا القرار سيتم اتخاذه عندما يحين الوقت المناسب”.

وتسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 في ابتعاد المؤمنين الأوكرانيين عن البطريركية الروسية في موسكو.

وبالتالي، أنشأت كييف كنيستها الأرثوذكسية الخاصة، المستقلة عن موسكو، عام 2018 وحظرت الفرع المدعوم من روسيا للكنيسة الأرثوذكسية بعد الهجوم الروسي عام 2022.

وتأسست الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بعد الانشقاق بين الشرق والغرب عام 1054، ومنذ ذلك الحين أصبحت العلاقات بين موسكو والفاتيكان فاترة. ولم يقم أي بابا بزيارة روسيا على الإطلاق.

بور/الح/ح س